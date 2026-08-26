Türkiye'nin Elektrik Tüketimi Alarm Zilleri Çalıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'nin Elektrik Tüketimi Alarm Zilleri Çalıyor

Türkiye\'nin Elektrik Tüketimi Alarm Zilleri Çalıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin elektrik talebi, ekonomik program nedeniyle daralma gösteriyor, enflasyon kontrolden çıkıyor.

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Türkiye'nin elektrik tüketim verileri, 3 yılı aşkın süredir talebi azaltmak için yoksulluğu artıran ekonomik programın yarattığı kırılgan yapıyı gözler önüne serdi. Eski TEDAŞ Genel Müdür Vekili Osman Nuri Doğan, bu yılın ocak-temmuz döneminde elektrik talebinin geçen yılın eş dönemine göre yalnızca yüzde 0,8 oranında attığına işaret ederek, "Ülkenin elektrik talebinin, hiçbir şey yapılmasa nüfus artışının etkisiyle yüzde 2 büyümesi gerekir. Oysa talep sadece yüzde 0,8 artmış. Bu, büyüme içinde küçülme işaretidir" dedi.

Türkiye, 2023 yılının ikinci yarısından bu yana enflasyonla mücadeleyi esas alan bir program uyguluyor. 3 yılı aşkın süredir uygulamada olan dezenflasyon odaklı ekonomik program, ücretleri baskılayarak talebi kısmayı ve enflasyonu kontrol altına almayı hedefliyor. Ancak enflasyon bir türlü istenen düzeye inmedi. Yıllık enflasyon halen yüzde 30'lar düzeyinde bulunuyor. Tüketici enflasyonunun yıl sonunda da yüzde 30-35 aralığında gerçekleşebileceği tahmin ediliyor.

EKONOMİDE ALARM ZİLLERİ

Eski TEDAŞ Genel Müdür Vekili Osman Nuri Doğan, ANKA'ya yaptığı açıklamada, ekonomide ve özel olarak sanayide yaşanan gelişmelerin en doğru ve kesin olarak elektrik tüketimi ya da talebi üzerinden değerlendirilebileceğine işaret etti.

Doğan, Türkiye'nin toplam elektrik talebindeki çarpıcı gelişmeye dikkati çekerek, "2026 yılının ilk yedi ayı sonunda ülkemizin elektrik talebi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 oranında artış gösterdi. Ülkenin elektrik talebinin, hiçbir şey yapılmasa nüfus artışının etkisiyle yüzde 2 büyümesi gerekir. Oysa, talep sadece yüzde 0,8 artmış. Bu, büyüme içinde küçülme işaretidir" diye konuştu.

Doğan, ağustos ayının sonuna gelindiğini belirterek, ağustosta aylık elektrik tüketiminin de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 artarak gerçekleşebileceğini söyledi.

SUDAN ELEKTRİK ÜRETİMİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Doğan, bu yılın yedi ayında elektrik üretiminde önemli bir gelişme ile karşı karşıya olunduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hidroelektrik santraller bu dönemde toplam elektriğin yüzde 31,30'unu üretti. Hidroelektrik santraller, önemli bir paya sahip oldu. Kurak bir yıl olan 2025'te, barajlara gelen su miktarı, uzun yıllar ortalamasının yüzde 42,6'sı oranında azaldı. Bu yıl, bol yağışlar sonucu ilk yedi ayda yüzde 131,3 oranında fazla su geldi ve hidroelektrik santrallerden yoğun elektrik üretimi yapıldı."

Doğan, ocak-temmuz döneminde toplam elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,70'ten yüzde 29,75'e çıktığını vurguladı. Bu gelişmeye bağlı olarak ithal yakıt olan doğal gazın elektrik üretimindeki payının düştüğünü belirten Doğan, "Doğal gazın toplam elektrik üretimindeki payı, bu dönemde yüzde 21,42'den 12,32'ye düştü" diye konuştu.

BOL SU ELEKTRİK FİYATINI DÜŞÜRDÜ

Doğan, sudan elektrik üretiminin artmasının birim fiyatları da ciddi biçimde düşürdüğünü vurguladı.

Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elektrik maliyetinin unsuru olan Piyasa Takas Fiyatı'nda (PTF) 2026 yılının ilk yedi ayında su gelirlerinin aşırı artışı sonucu haziran ayı sonuna kadar ciddi düşüşler yaşandı. Temmuz ayından itibaren havaların ısınması ile birlikte elektrik talebindeki artış ve su gelirlerinin azalması sonucu yeniden doğal gaz santrallerinin üretimdeki payı yükseldi. Bunun sonucunda da piyasada temmuz ayından itibaren fiyatlar yeniden yükselmeye başladı. Ancak, talepteki daralma PTF artışını frenledi."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Türkiye, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Elektrik Tüketimi Alarm Zilleri Çalıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acılı anne, oğlunun son anlarını anlattı: Bana Elini Uzattı Acılı anne, oğlunun son anlarını anlattı: Bana Elini Uzattı
Boşanma davasında emsal karar: Eski eşiyle mektuplaşan kadın tazminata mahkum edildi Boşanma davasında emsal karar: Eski eşiyle mektuplaşan kadın tazminata mahkum edildi
Çinliler Türkiye’deki çekirgelerin peşinde Neden ortaya çıktı Çinliler Türkiye'deki çekirgelerin peşinde! Neden ortaya çıktı
Mourinho’dan gazeteciye gözdağı: Benim hakkımda kötü konuşursan... Mourinho'dan gazeteciye gözdağı: Benim hakkımda kötü konuşursan...
Eşini kaybeden kadın hakkında gözaltı kararı Dosyanın seyri değişti Eşini kaybeden kadın hakkında gözaltı kararı! Dosyanın seyri değişti
Hasada gidiyorlardı Geri manevra faciaya dönüştü Hasada gidiyorlardı! Geri manevra faciaya dönüştü

12:08
Şampiyonlar Ligi’nde torbalar kesinleşti Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ihtimali var
Şampiyonlar Ligi'nde torbalar kesinleşti! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ihtimali var
12:05
Okul kıyafetlerinde yeni dönem Arma zorunluluğu geri getirildi
Okul kıyafetlerinde yeni dönem! Arma zorunluluğu geri getirildi
11:46
Yabancı kuralında kritik değişiklik TFF’den 14 yabancıya kupa izni
Yabancı kuralında kritik değişiklik! TFF'den 14 yabancıya kupa izni
11:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Malazgirt’te kritik mesaj: Atımızın kuyruğunu bağladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te kritik mesaj: Atımızın kuyruğunu bağladık
11:08
Bakan Şimşek açıkladı Milyonların gelirini etkileyecek yeni dönem
Bakan Şimşek açıkladı! Milyonların gelirini etkileyecek yeni dönem
10:37
İBB Davası’nda Ertan Yıldız ile Aykut Erdoğdu arasında ’rüşvet mi, bağış mı’ atışması
İBB Davası'nda Ertan Yıldız ile Aykut Erdoğdu arasında 'rüşvet mi, bağış mı' atışması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 12:13:14. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Elektrik Tüketimi Alarm Zilleri Çalıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement