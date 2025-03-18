Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 892 bin 517 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 880 bin 641 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 234 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 897 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 892 bin 517 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 880 bin 641 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,3 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 15,2 ile doğal gaz santralleri??????? ve yüzde 14,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 186 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 316 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.