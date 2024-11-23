Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 961 bin 250 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 945 bin 924 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 867 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 690 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 961 bin 250 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 945 bin 924 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,6 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 17 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 627 megavatsaat elektrik ihracatı, 278 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.