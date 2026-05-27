Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 736 bin 989 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 731 bin 838 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 34 bin 300 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim ise 25 bin 198 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 35,9 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,4 ile güneş santralleri ve yüzde 12,6 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye dün 9 bin 672 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 190 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.