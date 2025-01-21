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Ekonomi

Türkiye'nin Elektrik Üretiminde Günlük Veriler

Dün Türkiye'de 996 bin MWh elektrik üretildi, tüketim ise 985 bin MWh oldu.

21.01.2025 10:50
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Türkiye'de dün günlük bazda 995 bin 992 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 985 bin 265 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 700 megavatsaatle 11.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 344 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 995 bin 992 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 985 bin 265 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,8 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,7 ile doğal gaz santralleri??????? ve yüzde 18 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 11 bin 471 megavatsaat elektrik ihracatı, 747 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.???????

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Enerji, Çevre, Dünya, Son Dakika

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