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Türkiye'nin en büyük elma bahçesinde son hasat yapıldı - Son Dakika

Türkiye'nin en büyük elma bahçesinde son hasat yapıldı

17.11.2021 11:20
Türkiye'nin en büyük elma bahçesinde son hasat yapıldı

Karaman'da 6 bin dekar alana kurulu olan ve 1 milyon 700 bin elma ağacıyla Türkiye'nin en büyük elma bahçesinde 55 gün boyunca 450 işçi 100 traktörle yılın son hasadı yapıldı.

Karaman'da 6 bin dekar alana kurulu olan ve 1 milyon 700 bin elma ağacıyla Türkiye'nin en büyük elma bahçesinde 55 gün boyunca 450 işçi 100 traktörle yılın son hasadı yapıldı.

Türkiye'nin en büyü elma bahçesi olan Karaman'da yılın son hasadı yapıldı. 6 bin dekar alana kurulu olan ve 1 milyon 700 bin elma ağacının bulunduğu bahçede 55 gün boyunca 450 işçi, 100 traktörle hasat yapıldı. Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ile birlikte Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram da yılın son elma hasadına katıldı.

"Elmada söz sahibi olmak için elimizden geleni yapacağız"

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, elma toplayan kadın işçilerle bir süre sohbet etti. Vali Işık, 6 bin dekarlık devasa bir bahçede bulunduklarını belirterek, "Şu an Avrupa'nın en büyük bahçesinde bulunuyoruz ve bu bahçede 1 milyon 700 bin elma ağacı var. Bahçemizde şu an son elma hasadı yapılıyor. Yaklaşık 450 işçiye istihdam sağlayan çok büyük bir işletme ve gittikçe de büyümeye devam ediyor. Karaman olarak elma ağacı sayısında Türkiye'de ikinci sıradayız. Biz bunu birinci sıraya çıkartmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.

"Modern elma bahçesi bacasız fabrika gibi"

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram da büyüklük bakımından Türkiye'nin birinci Avrupa'nın ise sayılı bahçelerinden birisinde bulunuyoruz. Burası 1 milyon 700 bini aşan ağaç sayısı ile 6 bin dekarlık bir bahçedir. Haliyle adeta bacasız bir fabrikadır. Karaman'da yaklaşık 55 gündür devam eden hasat, bu bahçemizde günlük 500 işçi ve 100 traktörle devam ediyor. Toplanan bu elmalar iç piyasa ve özellikle de ihracata gidiyor. Karaman'da 200 bin ton soğuk hava depo kapasitemiz var ve depolarımız elma ile dolu. Bu elmaların satışıyla birlikte ülke ekonomimize döviz kazandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Bahçenin Ziraat Mühendisi Mevlüt Yeniel ise "Bahçemiz 6 bin dekar üzerine kuruludur. Bahçede 13 çeşit elma üretilmektedir. Yıllık 30 bin ton elma üretiyoruz. Üretimin yüzde 40'ı ihracata gidiyor. Birkaç gün içinde de elma sezonunu kapatacağız. Ürettiğimiz elmaları Rusya başta olmak üzere Arap ülkelerine ihraç ediyoruz" şeklinde konuştu. - KARAMAN

Türkiye'nin en büyük elma bahçesinde son hasat yapıldı
Türkiye'nin en büyük elma bahçesinde son hasat yapıldı
Türkiye'nin en büyük elma bahçesinde son hasat yapıldı
Türkiye'nin en büyük elma bahçesinde son hasat yapıldı
Türkiye'nin en büyük elma bahçesinde son hasat yapıldı
Türkiye'nin en büyük elma bahçesinde son hasat yapıldı
Türkiye'nin en büyük elma bahçesinde son hasat yapıldı
Türkiye'nin en büyük elma bahçesinde son hasat yapıldı
Türkiye'nin en büyük elma bahçesinde son hasat yapıldı
Türkiye'nin en büyük elma bahçesinde son hasat yapıldı

Karaman, Türkiye, Hasat, işçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin en büyük elma bahçesinde son hasat yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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