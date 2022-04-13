Türkiye'nin en değerli ilçesi Beşiktaş - Son Dakika
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Türkiye'nin en değerli ilçesi Beşiktaş

13.04.2022 00:58
Türkiye'nin en değerli ilçesi Beşiktaş

Türkiye'nin en değerli ilçesi 47 bin 81 TL metrekare fiyatıyla Beşiktaş oldu.

Türkiye'nin en değerli ilçesi 47 bin 81 TL metrekare fiyatıyla Beşiktaş oldu.

Türkiye'nin en değerli ilk üç ilçe Beşiktaş, Sarıyer, Çeşme olurken, Türkiye'nin en değerli ilçeleri listesinde İstanbul'dan 6, İzmir, Muğla, Antalya ve Çanakkale'den birer ilçe yer aldı. Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu, 2022 yılı Mart ayı konut değerleme istatistikleri doğrultusunda yaptığı çalışma ile Türkiye'nin en değerli 10 ilçesini belirledi.

Gayrimenkul platformunun Mart sonu konut verilerine göre Beşiktaş ortalama 47 bin 081 TL metrekare fiyatıyla ilk sırada yer aldı. Beşiktaş'ı 44 bin 219 TL ortalama metrekare fiyatı ile Sarıyer, 33 bin 449 TL metrekare fiyatıyla Çeşme takip etti. Geçen yılın aynı dönemine göre Beşiktaş'ta yüzde 175, Sarıyer'de yüzde 168, Çeşme'de yüzde 134 artış gerçekleşti. Metrekare fiyatı 30 bin 513 TL olan Kadıköy listede dördüncü sırada yer alırken diğer ilçeler; Bakırköy 30 bin 404 TL, Bodrum 30 bin 356 TL, Bozcaada 26 bin 381 TL, Beykoz 26 bin 84 TL, Kaş 25 bin 445 TL, Adalar 22 bin 905 TL şeklinde sıralandı. - İSTANBUL

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Türk Lirası, Beşiktaş, Sarıyer, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin en değerli ilçesi Beşiktaş - Son Dakika


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