Türkiye\'nin en zengin kadını değişti! 700 milyon dolarlık kayıp

ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes'un yayımladığı güncel milyarderler listesinde Türkiye'den isimlerin sıralaması değişti. Uzun süredir "Türkiye'nin en zengin kadını" unvanını taşıyan İpek Kıraç'ın servetinde dikkat çeken bir düşüş yaşandı.

İPEK KIRAÇ'IN SERVESİNDE DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan İpek Kıraç'ın serveti 3,1 milyar dolardan 2,4 milyar dolara geriledi. Böylece yaklaşık 700 milyon dolarlık kayıp kayıtlara geçti.

ZİRVE EL DEĞİŞTİ

Şubat ortasında yapılan güncellemeyle birlikte "Türkiye'nin en zengin kadını" unvanı da el değiştirdi. Koç Ailesi mensubu Semahat Sevim Arsel, 3,1 milyar dolarlık servetiyle listenin zirvesine yerleşti.

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN İSMİ MURAT ÜLKER

Forbes listesine göre Türkiye'nin en zengin ismi 5,3 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker oldu. Ülker'i 5,1 milyar dolarlık servetiyle Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Cemil Kazancı takip etti. Kazancı'nın servetinde, holdingin enerji ve sanayi yatırımlarının önemli paya sahip olduğu değerlendiriliyor.