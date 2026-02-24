Türkiye'nin en zengin kadını değişti! 700 milyon dolarlık kayıp - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'nin en zengin kadını değişti! 700 milyon dolarlık kayıp

Türkiye\'nin en zengin kadını değişti! 700 milyon dolarlık kayıp
24.02.2026 07:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Forbes'un güncel milyarderler listesinde Türkiye'nin en zengin kadını unvanı el değiştirdi. İpek Kıraç'ın servetinde yaklaşık 700 milyon dolarlık gerileme yaşanırken, zirveye Semahat Sevim Arsel yükseldi.

ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes'un yayımladığı güncel milyarderler listesinde Türkiye'den isimlerin sıralaması değişti. Uzun süredir "Türkiye'nin en zengin kadını" unvanını taşıyan İpek Kıraç'ın servetinde dikkat çeken bir düşüş yaşandı.

İPEK KIRAÇ'IN SERVESİNDE DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan İpek Kıraç'ın serveti 3,1 milyar dolardan 2,4 milyar dolara geriledi. Böylece yaklaşık 700 milyon dolarlık kayıp kayıtlara geçti.

ZİRVE EL DEĞİŞTİ

Şubat ortasında yapılan güncellemeyle birlikte "Türkiye'nin en zengin kadını" unvanı da el değiştirdi. Koç Ailesi mensubu Semahat Sevim Arsel, 3,1 milyar dolarlık servetiyle listenin zirvesine yerleşti.

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN İSMİ MURAT ÜLKER

Forbes listesine göre Türkiye'nin en zengin ismi 5,3 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker oldu. Ülker'i 5,1 milyar dolarlık servetiyle Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Cemil Kazancı takip etti. Kazancı'nın servetinde, holdingin enerji ve sanayi yatırımlarının önemli paya sahip olduğu değerlendiriliyor.

Semahat Sevim Arsel, İş Dünyası, İpek Kıraç, Ekonomi, Türkiye, Forbes, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin en zengin kadını değişti! 700 milyon dolarlık kayıp - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • trgyky1978 trgyky1978:
    bu dünyadaki en zengin insan ahiret için hazırlık yapandır her nefis ölümü tadacaktır geçici olan dünya kalıcı olan ahiret bilene böyle bilmeyene diyecek bir şey yok 10 2 Yanıtla
    VillaUmut VillaUmut:
    Yani normalde böyle desek de bunu bireysel olarak bilmememiz gerekir Trgy Bey:) Belki de en zenginler buna da hazırlanıyor.. kim bilir? 0 0
    Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    fakirin kendini avutma şekli.... 0 0
  • Alper Elma Alper Elma:
    dün başka haber verip liste yaptınız bugün başka 4 2 Yanıtla
    Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    kızmıştır teyyo babası 4 1
  • Neco3955 Neco3955:
    birde Türkiye nin en fakirlerini yazın yüzde kaç acaba 1 0 Yanıtla
  • 688c4gfx67 688c4gfx67:
    chobani ye ne oldu 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti’den İsrail büyükelçisine sert sözler: Çocukların öldürülmesi soykırımdır AK Parti'den İsrail büyükelçisine sert sözler: Çocukların öldürülmesi soykırımdır
İki ilde kırmızı alarm Tahliyeler başladı, yollar kapandı İki ilde kırmızı alarm! Tahliyeler başladı, yollar kapandı
Nur Sürer’den Yılmaz Güney açıklaması: Kırmızı çizgimiz Nur Sürer'den Yılmaz Güney açıklaması: Kırmızı çizgimiz
Ramazan davulcularına tepki: Uyanan var, uyanmayan var Ramazan davulcularına tepki: Uyanan var, uyanmayan var
ABD’nin uykularını kaçıracak adım, Kim’e seçimi kazandırdı ABD'nin uykularını kaçıracak adım, Kim'e seçimi kazandırdı
Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para

08:05
Yalova’da baba ile 14 aylık bebeğinin darbedildiği görüntüler ortaya çıktı
Yalova'da baba ile 14 aylık bebeğinin darbedildiği görüntüler ortaya çıktı
07:41
Ülke iflas bayrağını çekti Kasasındaki tonlarca altını satmaya hazırlanıyor
Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki tonlarca altını satmaya hazırlanıyor
07:22
Bir nokta atışı daha Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek
Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek
06:39
Komşuyu karıştıran esrarengiz mesaj Telefonlar aynı anda çaldı
Komşuyu karıştıran esrarengiz mesaj! Telefonlar aynı anda çaldı
06:11
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu Ölü sayısı 151’e yükseldi
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 151'e yükseldi
03:43
6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı
6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 08:53:30. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin en zengin kadını değişti! 700 milyon dolarlık kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.