Üye Girişi
Türkiye'nin enerji dönüşümü için yılda yaklaşık 7 milyar dolarlık yatırım gerekiyor - Son Dakika

Türkiye'nin enerji dönüşümü için yılda yaklaşık 7 milyar dolarlık yatırım gerekiyor

10.02.2022 09:55
Türkiye'nin enerji dönüşümü için yılda yaklaşık 7 milyar dolarlık yatırım gerekiyor

Türkiye'nin enerji dönüşümü için 2030 yılına kadar yatırım ihtiyacının yıllık bazda 5,3-7 milyar dolar arasında olacağı hesaplanıyor.

Türkiye'nin enerji dönüşümü için 2030 yılına kadar yatırım ihtiyacının yıllık bazda 5,3-7 milyar dolar arasında olacağı hesaplanıyor.

Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneğinden (YENADER) yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı, küresel iklim krizinin farklı boyutlarının yanı sıra iklim ve enerji dönüşümünün finansmanı konusunda uluslararası kurumlar nezdinde yoğun çalışmaların yürütüleceği bir yıl olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YENADER Başkanı Kerem Alkin, enerji üretiminde minimum düzeyde karbon salımı için yenilenebilir enerjiye yönelimin hızlanması gerektiğini ifade etti.

Alkin, iklim finansmanı kapsamında enerji verimliliğine yönelik kaynakların gelecek dönemde yoğunlaşacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 2019-2030 döneminde enerji dönüşümü için toplam yatırım ihtiyacı yılda ortalama 5,3- 7 milyar dolar arasında, finansman ihtiyacı ise 3,6-4,5 milyar dolar arasında hesaplanıyor. Söz konusu yatırım ihtiyacının yüzde 30-40'ını enerji verimliliği yatırımları oluşturuyor. Ayrıca önümüzdeki dönem yenilenebilir enerji tarafında finansman ihtiyacının yüzde 30'unun finans kuruluşlarına ek olarak doğrudan proje fonlaması, tematik tahviller, kitlesel fonlama gibi modellerle karşılanacağı öngörülüyor. Geçen yıl 306 milyar kilovatsaatin üstüne çıkan elektrik tüketiminin bu yıl sonu itibarıyla yaklaşık yüzde 8 artacağı öngörülüyor. Bu kapsamda elektrik dağıtım şirketlerinin 2021-2025 yıllarını kapsayan dördüncü uygulama döneminde sektöre 78 milyar lira yatırım yapması planlanıyor. Türkiye'nin yenilenebilir enerjide üretim ve teknoloji merkezi haline gelmesi hedefiyle sürdürülen çalışmalarda da önemli yol katedildi. 2000'li yıllarda çok düşük yenilenebilir enerji kapasitesine sahip olan Türkiye, bu alanda yaptığı yatırımlarla toplam yenilenebilir enerji kurulu gücü bakımından Avrupa'da 5'inci, dünyada 12'nci sırada yer alıyor."

YORUMLAR
500

Yatırım, Türkiye, Enerji, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin enerji dönüşümü için yılda yaklaşık 7 milyar dolarlık yatırım gerekiyor - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
09:52 Soba faciası: Kayınpeder öldü, kayınvalide ve gelin yaşam savaşı veriyor!
09:48 Bilim insanının 'ruhla' ilgili söyledikleri ortalığı ayağa kaldırdı!
09:34 HDP'den istifa edip MHP'ye geçmişti! Parti'den açıklama geldi: Kovduk!
09:32 AK Partili Çamlı'dan elektrik zamları yorumu: Tamamı CHP zihniyetinin ürünüdür!
09:27 Hırsızlığın böylesi! MHP'li Saffet Sancaklı tabut taşırken, cenazede soyuldu!
09:15 Sadrazamın torunları birbirine girdi: 100 milyonluk miras mezar açtırdı!
09:12 Semra Güzel'in fotoğrafında yer alan kadın, terörist Volkan Bora'nın annesi çıktı: Beni örgüt kampına Semra Güzel götürdü
08:50 5 dakikada bitti! Oyuncu Fırat Tanış, 8 yıllık eşinden boşandı
08:47 Yağmurlar bir süre ara verecek! 10 Şubat'ta bölgelerimizde hava durumu
08:28 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 10:01:16. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin enerji dönüşümü için yılda yaklaşık 7 milyar dolarlık yatırım gerekiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement