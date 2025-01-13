Türkiye'nin Finansal Varlıkları ve Yükümlülükleri - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Finansal Varlıkları ve Yükümlülükleri

Yurt içi sektörlerin finansal varlıkları 114 trilyon lira, yükümlülükleri 123 trilyon lira.

13.01.2025 15:17
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Yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 114 trilyon lira, yükümlülükleri ise 123 trilyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 2024'ün üçüncü çeyreğine ilişkin "Finansal Hesaplar Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, 2024 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 114 trilyon lira, yükümlülükleri ise 123 trilyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye ekonomisinin net finansal pozisyon açığının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı bir önceki döneme göre 6 puan azalarak yüzde 23,3 seviyesinde gerçekleşti.

Sektörlerde gerçekleşen net finansal işlemler incelendiğinde, bir önceki çeyrekte GSYH'nin yüzde 0,11'i ile net borç veren konumunda olan toplam ekonomi bu çeyrekte GSYH'nin yüzde 3,4'ü oranında net borç aldı.

Yurt içi ekonominin sektörel finansal bilançoları incelendiğinde, toplam ekonominin finansal borçlu pozisyonunda olduğu, hane halkı ve dünyanın geri kalanının yurt içi diğer sektörlerden alacaklı, finansal olmayan kuruluşlar ve genel yönetimin ise diğer sektörlere borçlu pozisyonda olduğu gözlendi.

Finansal kuruluşlar ise finansal aracılık rolü gereği dengeye yakın bir net finansal pozisyon yarattı.

Hane halkı finansal varlıkları arasında para ve mevduat kalemi yaklaşık yüzde 60 pay ile öne çıkarken yükümlülüklerin tamamına yakını kredilerden oluştu.

Finansal olmayan kuruluşların finansal varlıkları ve yükümlülükleri içinde sırasıyla yüzde 64 ve yüzde 49'luk pay ile firmaların birbiriyle ticari işlemlerinden oluşan diğer alacaklar ve diğer borçlar kalemleri belirleyici oldu.

Tüm sektörlerin borçluluk oranları diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında, Türkiye'de yerleşik sektörlerin toplam borcunun düşük seviyede gerçekleştiği görüldü. Kredi ve borçlanma senetleri niteliğindeki toplam borcun GSYH'ye oranı 2024'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 92 oranında gerçekleşerek önceki çeyreğe göre azaldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Finansal Varlıkları ve Yükümlülükleri - Son Dakika

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