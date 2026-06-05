Türkiye'nin Güçlü Ticaret Vizyonu

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Türkiye'nin tam da bu dönemde güçlü bir hikaye yazmakta olduğunu belirterek "Üreten, yatırım yapan, istihdam oluşturan ve girişimcisinin vizyonuyla küresel arenada güvenli bir liman olma niteliğini ortaya koyan Türkiye, küresel ticaretteki payını her geçen gün artırmaktadır. Bu başarının arkasında ise hiç kuşkusuz güçlü girişimcilerimiz, sanayicilerimiz, üreticilerimiz ve ihracatçılarımız bulunmaktadır." dedi.

Akit Medya Grubu tarafından düzenlenen "Ticarette Milli Vizyon Zirvesi"nde konuşan Çakar, dünya ekonomisinin çetin sınamalardan geçtiği, küresel ticaret yollarının yeniden belirlendiği ve jeopolitik risklerin, başta tedarik zincirleri olmak üzere tüm ekonomiler üzerinde baskı oluşturduğu kritik bir dönemin tecrübe edildiğini söyledi.

Çakar, böylesine kritik zamanlarda ülkelerin gücünü belirleyen unsurun yalnızca sermayeleri değil, üretim kabiliyetleri, ihracat potansiyelleri ve bunları destekleyen güçlü finansal altyapılarının olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin tam da bu dönemde güçlü bir hikaye yazmakta olduğunu belirten Çakar, "Üreten, yatırım yapan, istihdam oluşturan ve girişimcisinin vizyonuyla küresel arenada güvenli bir liman olma niteliğini ortaya koyan Türkiye, küresel ticaretteki payını her geçen gün artırmaktadır. Bu başarının arkasında ise hiç kuşkusuz güçlü girişimcilerimiz, sanayicilerimiz, üreticilerimiz ve ihracatçılarımız bulunmaktadır." dedi.

Çakar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Son dönemde elde ettiğimiz makroekonomik gelişme, reel sektörümüzün tüm küresel zorluklara rağmen sergilediği yüksek adaptasyon kabiliyetini açıkça ortaya koymaktadır. Ticaret Bakanlığımızın öncülüğünde yürütülen stratejik hamleler neticesinde, ihracat performansımızda ve dış ticaret hacmimizde çok güçlü bir ivme yakalamış durumdayız. Nitekim, Mayıs ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımızın 275,9 milyar dolar, dış ticaret hacmimizin ise 646,4 milyar dolarlık bir hacme ulaşmıştır. Türkiye, küresel ticaretteki payını istikrarlı bir şekilde büyüttüğünü göstermiştir. Dış ticaret dengemizdeki bu olumlu seyir, sadece niceliksel bir artışı değil, aynı zamanda niteliksel bir dönüşümü de içermektedir."

Yüksek teknoloji yoğunluklu ürünlerin ihracat içindeki payının artması ve pazar çeşitlendirme stratejilerinin başarıyla uygulanmasının makro-finansal istikrarı da doğrudan desteklemekte olduğunu anlatan Çakar, "Cari açık üzerindeki baskının hafiflemesi ve iktisadi faaliyetlerin dengeli büyüme patikasına oturması, finans sektörü olarak bizlerin de geleceğe çok daha güvenle bakmasını sağlamaktadır. Reel sektörün bu yürüyüşünde, bankacılık sektörü ve özellikle Ziraat Bankası olarak finansal kaynaklarımızı sadece birer bilanço kalemi olarak görmüyor, her bir kuruşu ülkemizin kalkınma hamlesine bir yapı taşı olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Çakar, güçlü likidite yapıları ve milli ekonomiye değer katma misyonlarıyla ticaretin finansmanında öncü rol oynamaya devam ettiklerini vurgulayarak, "Ziraat Bankası bugün itibarıyla 9 trilyon lirayı aşan aktif büyüklüğü ve 7 trilyon liraya yaklaşan kredi hacmi ile başta tarım olmak üzere, ülkemiz için kritik önemde olan tüm sektörlere desteğini güçlü ve kesintisiz bir şekilde devam ettirmektedir. Aktif büyüklükte, kredilerde, mevduatta, özkaynaklarda, tarımın finansmanında, dış ticaret işlemlerinde ve ihracatın finansmanında sahip olduğumuz lider konum, reel sektöre verdiğimiz desteğin en somut göstergeleridir." dedi.

Ziraat Bankası'nın bugün yalnızca Türkiye'nin değil, bölgesinin de en güçlü finans kuruluşlarından biri olduğunu belirten Çakar, "Yurt dışından sağladığımız yaklaşık 30 milyar dolarlık kaynakla uluslararası finans piyasalarına erişim kabiliyeti en yüksek bankalar arasında yer alıyoruz. 145 ülkedeki yaklaşık 1800 muhabir bankadan oluşan ağımız ve 21 ülkedeki iştirak ve şubelerimizle dünyanın her noktasında Türk iş insanının ve ihracatçısının yanındayız." diye konuştu.

"Türkiye dönüşümün merkezinde yer alan ülkelerin başında"

Anadolu Aslanları İş İnsanları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ise ticaretin sadece rakamlardan ibaret olmadığını, ticaretin güçlü bir Türkiye'nin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu söyledi.

Aydın, dünya ekonomisinin son yıllarda çok büyük değişimden geçmekte olduğunu bildirerek, pandemiyle başlayan sürecin, bölgesel savaşlar, enerji krizleri, lojistik hatlarda yaşanan kırılmalar ve küresel ticaretteki dönüşüm ile birlikte yeni bir ekonomik düzenin oluşmasına neden olduğunu anlattı.

Bugün artık ülkelerin yalnızca ekonomik büyüklükleriyle değil, üretim kabiliyetleriyle, teknoloji güçleriyle, lojistik avantajlarıyla ve ticaret ağlarıyla değerlendirilmekte olduğuna işaret eden Aydın, "Türkiye, küresel ticaretin yeniden şekillendiği bu dönemde, dönüşümün merkezinde yer alan ülkelerin başında gelmektedir. Üç kıtanın kesişim noktasındaki stratejik konumu, güçlü sanayi altyapısı, genç nüfusu, girişimcilik kültürü ve üretim kabiliyetiyle ülkemiz bugün bölgesel bir güç olmanın ötesinde küresel ticaretin önemli merkezlerinden biri haline gelmektedir." yorumunu yaptı.

Aydın, dünyada tedarik zincirleri yeniden şekillenirken Türkiye'nin artık alternatif bir ülke değil, stratejik bir ortak olarak görülmekte olduğunu vurgulayarak, "İşte milli vizyon dediğimiz anlayış tam da budur. Kendi üretimine güvenen, kendi markalarını oluşturan, kendi teknolojisini geliştiren, kendi sermayesiyle büyüyen ve dünya pazarlarında söz sahibi olan bir Türkiye demektir." ifadelerini kullandı.

"Mevcut hükümetimize gereken desteği vermeliyiz"

Akit Medya Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ise konuşmasında ticaret ve ekonominin birbirine bağlı unsurlar olduğunu, güçlü bir sanayinin güçlü bir ticareti, güçlü bir ticaretin de güçlü bir ekonomiyi oluşturduğunu söyledi.

Karahasanoğlu, "Bu yüzden her şeyden önce üretmek, üretmek, üretmek. Sayın Cumhurbaşkanımızın üzerine basa basa söylediği önemli bir cümle, 'Üretmek ve ihraç etmek' Bu noktada sayın Ticaret Bakanımızın öncülüğünde ihracatta rekor üstüne rekor kırıyoruz. Tabii ki bu 2026 hedefin 410 milyar dolar civarında olduğunu biliyorum. İnşallah bu hedeflere ulaşırız ümidini taşıyorum." dedi.

"Bu ülkede bir Cumhurbaşkanı 70 sente muhtacız diye ağlıyordu tabiri caizse" diyen Karahasanoğlu, "Şu an Merkez Bankası rezervleri 160 milyar doları aşmış durumda. İşte bu liyakat sahibi kadroların iş başında olduğunun bir göstergesidir. Yine bu önemli başarıları küçümseyen, önemsizleştiren, değersizleştiren birtakım algı odakları var. Bu algı odaklarının siyasi yapıları bugün parti yönetmekten acizken ülke yönetimine talip olmaları da acı bir gerçektir. Bu yüzden mevcut hükümetimize gereken desteği vermeliyiz. Biz Akit medya olarak, milli değerlere sahip çıkan bir medya olarak hükümetimizin yapmış olduğu bu icraatları her zaman destekliyor ve desteklemeye de devam edeceğiz." şeklinde konuştu.