Türkiye'nin Hamsi İhracatı 7,3 Milyon Doları Geçti - Son Dakika
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Türkiye'nin Hamsi İhracatı 7,3 Milyon Doları Geçti

17.06.2026 11:03
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Ocak-mayıs döneminde Türkiye, 2.662 ton hamsi ihraç ederek 7 milyon 306 bin 333 dolar kazanç sağladı.

Türkiye'den ocak-mayıs döneminde yapılan hamsi ihracatının tutarı 7 milyon 306 bin 333 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender, AA muhabirine, Türkiye'den yılın 5 ayında 2 bin 662 ton hamsi ihraç edildiğini söyledi.

Söz konusu ihracattan 7 milyon 306 bin 333 dolar kazanç sağlandığını belirten İskender, bu dönemde 20 ülkeye dış satım yapıldığını ifade etti.

İskender, Türkiye'nin 5 aylık hamsi ihracatında Belçika'nın ilk sırada yer aldığını dile getirerek, "Belçika'ya ocak-mayıs döneminde 1 milyon 876 bin 910 dolarlık hamsi ihraç edildi. Bu ülkeyi 1 milyon 626 bin 918 dolarla Fransa, 1 milyon 453 bin 497 dolarla Ukrayna takip etti." dedi.

Hamsi ihracatının geçen yılın aynı dönemine kıyasla miktar bazında yüzde 70, değer bazında yüzde 20 arttığını belirten İskender, Türk hamsisine özellikle Avrupa pazarında ilginin sürdüğünü kaydetti.

Su ürünleri sektöründen beklentilerinin yüksek olduğunu söyleyen İskender, hamsi ihracatında yakalanan ivmenin yılın geri kalan döneminde de devam etmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, İhracat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Hamsi İhracatı 7,3 Milyon Doları Geçti - Son Dakika

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