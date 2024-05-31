Türkiye'nin İhracatı ve İthalatı Büyümeye Pozitif Katkı Sağladı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin İhracatı ve İthalatı Büyümeye Pozitif Katkı Sağladı

Türkiye\'nin İhracatı ve İthalatı Büyümeye Pozitif Katkı Sağladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdüğünü açıkladı. Bolat, ihracatın artması ve ithalatın azalması sonucunda net ihracatın büyümeye pozitif katkı sağladığını belirtti. Ayrıca, makine teçhizat yatırımlarının güçlü seyrini koruduğunu ve büyüme verilerinin üretim, istihdam, yatırım ve ihracat önceliklerine uygun olduğunu ifade etti.

31.05.2024 12:09
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 olarak gerçekleşen büyümeyle ilgili, "Geçen yılın ikinci yarısında başlayan ihracatın artması ve ithalatın azalması eğilimi sonucunda net ihracatın büyümeye katkısının 2024 genelinde pozitif olması bekleniyor." ifadesini kullandı.

Bolat, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme verilerini değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin söz konusu dönemde yıllık yüzde 5,7 büyüdüğünü anımsatan Bolat, ekonominin kesintisiz büyüme performansını 15 çeyrektir sürdürdüğüne dikkati çekti.

Bolat, mal ve hizmet ihracatının yıllık bazda yüzde 4 artarak büyümeye 0,9 puan katkı verdiğine işaret ederek, "Yılın ilk çeyreğinde ithalattaki düşüşün de etkisiyle yüzde 5,7 büyümeye dış ticaretin katkısı 1,6 puan seviyesinde oldu. Söz konusu katkı son 7 çeyreğin en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Türkiye, verisi açıklanan AB (27 üye ülke) ve G-20 ülkelerine kıyasla en hızlı büyüyen ekonomi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Makine teçhizat yatırımları güçlü seyrini korudu"

Nominal GSYH'nin (yıllıklandırılmış) ilk çeyrekte 1 trilyon 158 milyar dolara ulaşarak rekorunu yenilediğini belirten Bolat, makine teçhizat yatırımlarının yüzde 11,9'luk yükselişle güçlü seyrini koruduğunu ve artış serisini 18. çeyreğe taşıdığını bildirdi.

Bolat, büyümeye ilişkin verilerin üretim, istihdam, yatırım ve ihracat öncelikleri çerçevesinde oluşturulan programın olumlu sonuçlarını gösterdiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Geçen yılın ikinci yarısında başlayan ihracatın artması ve ithalatın azalması eğilimi sonucunda net ihracatın büyümeye katkısının 2024 genelinde pozitif olması bekleniyor. Büyüme kompozisyonundaki bu dengelenmeyle bir taraftan daha kaliteli bir büyüme patikasında ilerlenmekte, diğer taraftan makroekonomik istikrar güçlenmektedir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin İhracatı ve İthalatı Büyümeye Pozitif Katkı Sağladı - Son Dakika

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