Türkiye'nin İhracatı Yüzde 2,4 Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin İhracatı Yüzde 2,4 Artış Gösterdi

2024'te Türkiye'nin ihracatı 261,9 milyar dolara ulaştı; 97 fasıldan 59'unda artış yaşandı.

11.03.2025 11:16
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Türkiye'nin ihracatı, Ticaret Bakanlığının sıraladığı 97 faslın 59'unda geçen yıl bir önceki yıla göre arttı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı 2024 yılında bir önceki yıla kıyasla, yüzde 2,4 artarak 261 milyar 855 milyon dolara ulaştı.

Bir önceki yıl toplam ihracat ise 255 milyar 627 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Türkiye'nin ihracatı, ürünlerin sınıflandırıldığı 97 fasıla göre incelendiğinde, ihracat geçen yıl bir önceki yıla göre 59 fasılda artarken, 38 fasılda azalış gösterdi.

İhracatta son yıllarda Cumhuriyet tarihinin rekorları kırılırken, elde edilen başarıda öncü sektörlerin performansları önemli rol oynadı.

İhracatın yükünü "kara taşıtları" çekti

Geçen yıl ihracatın en çok artış gösterdiği fasıl, "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" faslı oldu. Söz konusu ürünlerin ihracatında, 1 milyar 610 milyon 712 bin dolarlık artış kaydedildi.

Motorlu kara taşıtları faslını, 1 milyar 323 milyon 990 bin dolarlık artışla "demir ve çelik" faslı takip etti.

İhracatın arttığı 59 faslın 54'ünde en az 1 milyon dolarlık artış görülürken, bunların 22'sinde bu artış 100 milyon doları aştı. 2 fasılda ise artış milyar dolar seviyelerinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde ihracatın bir önceki yıla göre en büyük düşüş gösterdiği fasıl, "örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı" oldu. Bu ürünlerin ihracatı, geçen yıl bir önceki yıla göre 652 milyon 531 bin dolar azalış gösterdi.

Geçen yıl ihracatın en çok artış gösterdiği 5 fasıl ve verileri şöyle:

(BİN DOLAR)2023 İHRACAT2024 İHRACATARTIŞ MİKTARI
Motorlu kara taşıtları30.829.18232.439.8941.610.712
Demir ve çelik8.860.17410.184.1641.323.990
Elektrikli makina ve cihazlar15.453.92116.449.189995.268
Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler5.369.0636.297.103928.040
Silahlar ve mühimmat1.707.8832.617.045909.163

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin İhracatı Yüzde 2,4 Artış Gösterdi - Son Dakika

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