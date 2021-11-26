Siirt'te Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe tesisinin inşaatı tamamlandı. Siirt Ticaret Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu, tesisin bölgenin kalkınmasında tetikleyici bir rolü olacağını kaydetti.

Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe tesisi inşaatı tamamlandı. İnşaatı tamamlanan tesiste incelemede bulunan Siirt Ticaret Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu, Türkiye'deki en büyük bakır yatırım tesisinin bölgenin kalkınmasını tetikleyici bir rolü olacağı açıklamasında bulundu.

Fabrikanın tam kapasiteli olarak faaliyete girmesiyle beraber ülke ekonomisine büyük katkıları olacağını ifade eden Kuzu, "Yaptığımız çalışmalar sonucu Lineer Grubu Siirt'te geldi. Lineer Grup, büyük bir bakır işleme tesisi kurmasıyla ilin kalkınmasına katkı sağlayacak. Organize sanayide bölgemizde çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe fabrikası çalışmalara son hızla devam etmektedir. Şuanda iş yüzde 85 aşamasına geldi. Faaliyete geçmesiyle beraber gerek ilimiz gerek ülkemiz ekonomisine çok büyük katkılar sağlayacaktır. Buradan Lineer Grub'a teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. - SİİRT