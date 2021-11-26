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Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe tesisi inşaatı tamamlandı - Son Dakika

Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe tesisi inşaatı tamamlandı

26.11.2021 17:00
Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe tesisi inşaatı tamamlandı

Siirt'te Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe tesisinin inşaatı tamamlandı.

Siirt'te Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe tesisinin inşaatı tamamlandı. Siirt Ticaret Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu, tesisin bölgenin kalkınmasında tetikleyici bir rolü olacağını kaydetti.

Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe tesisi inşaatı tamamlandı. İnşaatı tamamlanan tesiste incelemede bulunan Siirt Ticaret Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu, Türkiye'deki en büyük bakır yatırım tesisinin bölgenin kalkınmasını tetikleyici bir rolü olacağı açıklamasında bulundu.

Fabrikanın tam kapasiteli olarak faaliyete girmesiyle beraber ülke ekonomisine büyük katkıları olacağını ifade eden Kuzu, "Yaptığımız çalışmalar sonucu Lineer Grubu Siirt'te geldi. Lineer Grup, büyük bir bakır işleme tesisi kurmasıyla ilin kalkınmasına katkı sağlayacak. Organize sanayide bölgemizde çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe fabrikası çalışmalara son hızla devam etmektedir. Şuanda iş yüzde 85 aşamasına geldi. Faaliyete geçmesiyle beraber gerek ilimiz gerek ülkemiz ekonomisine çok büyük katkılar sağlayacaktır. Buradan Lineer Grub'a teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. - SİİRT

Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe tesisi inşaatı tamamlandı

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe tesisi inşaatı tamamlandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe tesisi inşaatı tamamlandı - Son Dakika
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