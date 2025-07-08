Türkiye'nin İlk İklim Kanunu Ciltleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin İlk İklim Kanunu Ciltleniyor

08.07.2025 09:41
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İklim Kanunu, enerji dönüşümünü hızlandırarak Türkiye'nin emisyon hedeflerine yönelik önemli adım.

Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Ahmet Erdem, Türkiye'nin ilk İklim Kanunu'nun ülkenin enerji dönüşümü ve sürdürülebilir kalkınmasının yasal omurgasını oluşturduğunu belirterek, karbonun doğru fiyatlandırılmasıyla verimlilik ve tasarrufun artacağını bildirdi.

Erdem, yazılı açıklamasında, TBMM'de kabul edilerek yasalaşan İklim Kanunu ile Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelesinde yeni bir dönemin başladığını belirtti.

Enerji verimliliğinin, iklim değişikliği ile mücadelede en ekonomik, en hızlı ve en sürdürülebilir çözüm olduğunu ifade eden Erdem, "Emisyon Ticaret Sistemi'nin (ETS) kurulması kapsamında, karbon fiyatlandırmasıyla emisyonların denetlenebilir hale gelmesi ve elde edilecek gelirlerin iklim değişikliğiyle mücadelede kullanılması gibi düzenlemeler, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefine giden yolda önemli bir rol oynayacak." açıklamasında bulundu.

ETS kapsamında oluşacak mali kaynakların öncelikle sanayi ve binalarda enerji verimliliği uygulamalarına yönlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Erdem, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle sınırda karbon düzenleme mekanizmasından etkilenecek enerji yoğun sektörlerin verimli hale getirilmesine yönelik projeler, bu yeni finansman mekanizmasından doğrudan desteklenmeli. Türkiye'nin ilk İklim Kanunu ülkenin enerji dönüşümü ve sürdürülebilir kalkınmasının yasal omurgasını oluşturdu. Karbonun doğru fiyatlandırılmasıyla verimlilik ve tasarruf artacaktır. Bu alanda geliştirilecek mevzuat, teşvik ve farkındalık çalışmalarına her türlü katkıyı vermeye hazırız. İklim değişikliği ile mücadelede ilk adım, enerji verimliliğidir."

"Enerji verimliliği, temiz, ucuz ve sıfır emisyonlu enerji kaynağı"

Erdem, uluslararası verilerin, enerji verimliliğine yapılan her 1 birimlik yatırımın, 3 ila 5 birim arası ekonomik fayda sağladığını gösterdiğini belirtti.

ETS ile birlikte, yüksek karbon emisyonuna sahip işletmelere yönelik vergisel yüklerin artacağına işaret eden Erdem, şunları kaydetti:

"Enerji verimliliği, bu kapsamda karbon maliyetlerinden kaçınma fırsatı sunarak, hem üretici hem de bireysel tüketicinin ekonomik yükünü azaltacak; aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadelede etkili ve kalıcı bir çözüm olacaktır. 2024-2030 dönemi için hazırlanan Enerji Verimliliği Strateji Belgesi ve İkinci Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile İklim Kanunu'nun bir bütünlük içinde hayata geçirilmesi, çevresel ve ekonomik direncin artırılmasında belirleyici olacak. Eylem planı ile 100 milyon ton karbon emisyonunun önlenmesi, 37 milyon ton eşdeğer petrol enerji tasarrufu ve 20,2 milyar dolarlık yatırım mobilizasyonu hedefleniyor. Unutmayalım, enerji verimliliği enerji ihtiyacımızın karşılanmasında en temiz, en ucuz ve sıfır emisyonlu milli enerji kaynağımızdır."

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Ahmet Erdem, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Sağlık, Çevre, Son Dakika

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