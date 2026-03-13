Türkiye'nin Jeotermal Kapasitesi 19.836 Megavat - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'nin Jeotermal Kapasitesi 19.836 Megavat

13.03.2026 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji Bakanlığı, Türkiye'nin toplam jeotermal kapasitesinin 19.836 megavat olduğunu açıkladı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin mevcut toplam kurulu jeotermal kapasitesinin 19 bin 836 megavat termali bulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; yenilenebilir enerji kaynaklarıyla arz güvenliğine katkı sağlamayı sürdüren Türkiye, güneş ve rüzgar enerjisinin yanı sıra diğer yenilenebilir enerji kalemlerini de geliştiriyor. Bugün Türkiye'nin halihazırda değerlendirdiği toplam kurulu jeotermal kapasitesi 19 bin 836 megavat termali bulmuş durumda. Jeotermal enerji, elektrik üretiminden mekan ısıtmalarına kadar pek çok alanda da kullanıma sunuldu. Jeotermal enerjinin kullanım alanlarına bakıldığında ilk sırada yüzde 65,5 ile elektrik üretimi geliyor. Türkiye'de halihazırda üretim yapılan ve toplam kurulu gücü 1786 megavat olan 68 Jeotermal Enerji Santrali (JES) bulunuyor. Bu santrallerin 2025 yılında toplam elektrik üretimi 11,66 gigavat saat oldu. Bu da Türkiye'nin yıllık toplam elektrik üretiminin yüzde 3,2'si anlamına geliyor.

170 BİN KONUTU ISITIYOR

Değerlendirilen toplam jeotermal enerji kapasitesinin yüzde 12,3'ü ise kaplıca, termal otel, termal tesisler, termal otel, hamam ve hastane gibi çeşitli yerlerde termal suların ve mekanların ısıtılmasında kullanılıyor. Jeotermalin evler için de önemli bir yeri bulunuyor. Türkiye'de halihazırda değerlendirilen toplam jeotermal enerji kapasitesinin yüzde 9,68'ine karşılık gelen kısmı, 170 bin konutun ihtiyacına karşılayan merkezi ısıtma sistemleri için kullanılıyor. Jeotermal enerji, tarımsal üretimde de önemli bir yer tutuyor. Türkiye'nin jeotermal enerjisinin yüzde 9,6'sı da sera ısıtmasında kullanılırken, bu oran ile yaklaşık 7 bin dönümlük seranın ısı ihtiyacı karşılanıyor.

Kaynak: DHA

Enerji Bakanlığı, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Jeotermal Kapasitesi 19.836 Megavat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gübre tedarikine karşı yeni önlemler Amonyum nitrat kullanımının önü açıldı Gübre tedarikine karşı yeni önlemler! Amonyum nitrat kullanımının önü açıldı
Zehra 10 gündür aranıyordu Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı Zehra 10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı
240 kiloluk genç kadın için seferberlik Pencereyi söküp vinçle indirdiler 240 kiloluk genç kadın için seferberlik! Pencereyi söküp vinçle indirdiler
Hakimi’nin ’’Boşandın mı’’ sorusuna Luka Doncic’ten bomba cevap Hakimi'nin ''Boşandın mı?'' sorusuna Luka Doncic'ten bomba cevap
Görüntüyü izleyenler ’’İnsan bunu kendine nasıl yapar’’ demeden edemiyor Görüntüyü izleyenler ''İnsan bunu kendine nasıl yapar?'' demeden edemiyor
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’den ilk açıklama İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama

13:15
Üçüncü füze sonrası akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran’a yaptığı uyarı geldi
Üçüncü füze sonrası akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'a yaptığı uyarı geldi
13:07
Çin’den okul saldırısında ölen İranlı çocukların ailelerine 200 bin dolarlık yardım
Çin'den okul saldırısında ölen İranlı çocukların ailelerine 200 bin dolarlık yardım
12:57
MSB: İran’dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
12:23
Araplar İran’ın Yanında Savaşmazlarsa ’Büyük İsrail’ Kabusuyla Uyanacaklar
Araplar İran'ın Yanında Savaşmazlarsa 'Büyük İsrail' Kabusuyla Uyanacaklar
12:04
İsrail’in “Vuracağız“ dediği Tahran’daki miting alanı yakınında patlama
İsrail'in "Vuracağız" dediği Tahran'daki miting alanı yakınında patlama
12:03
Derbide kırmızı gören Sane’ye şok ceza
Derbide kırmızı gören Sane'ye şok ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 13:48:36. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Jeotermal Kapasitesi 19.836 Megavat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.