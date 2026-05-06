Türkiye'nin Kuru Soğan İhracatı 15 Kat Artış Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'nin Kuru Soğan İhracatı 15 Kat Artış Gösterdi

Türkiye\'nin Kuru Soğan İhracatı 15 Kat Artış Gösterdi
06.05.2026 02:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026'nın ilk çeyreğinde Türkiye'nin kuru soğan ihracatı 15 milyon dolara ulaştı, talep arttı.

Türkiye'nin kuru soğan ihracatı, 2026 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 15 kat artarak 15 milyon 288 bin dolara ulaştı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, yemek yapımında temel malzemeler arasında yer alan ve hemen her sofrada kullanılan kuru soğanda dış satım yıla yükselişle başladı.

Türkiye 2024 yılında 85 bin 449 ton kuru soğan ihracatı karşılığında 30 milyon 499 bin dolar gelir elde ederken, 2025 yılında bu rakam 143 bin 995 ton ve 43 milyon 124 bin dolara yükseldi. Kuru soğan, 2025'teki toplam sebze ihracatından yüzde 4 pay aldı.

Geçen yılın ocak-mart döneminde 2 bin 128 ton ürün karşılığında 993 bin 54 dolar gelir sağlandı. Türkiye, 2026'nın ilk çeyreğinde ise 57 bin 376 ton kuru soğan ihracatı gerçekleştirdi, 15 milyon 288 bin dolar kazanç elde etti.

En fazla talep gelen ülkeler

Yılın ilk çeyreğinde kuru soğan ihracatı yapılan ülke sayısı 9'dan 29'a yükseldi.

En fazla dış satım 4 milyon 932 bin dolarla Irak'a oldu. Irak'ı 3 milyon 991 bin dolarla Suriye ve 1 milyon 460 bin dolarla Almanya izledi.

"Yıl sonunda 100 milyon dolar civarında ihracat bekliyoruz"

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine, Türkiye'nin 2024'te 2,2 milyon tona yakın soğan ürettiğini söyledi.

Üretimin 2025'te 2,9 milyon tona ulaştığını anlatan Uçak, üretimdeki artışın dış satım performansına yansıdığını ifade etti.

Uçak, kuru soğandaki ihracat oranının kendilerini mutlu ettiğini kaydederek, "Soğan ve patates mutfağımızın olmazsa olmazları. Bazı ülkelerde de soğan üretiliyor. Özellikle Mısır bize büyük rakip oldu ama bizdeki soğanların ne lezzeti ne de tadı bulunuyor. Bizdeki soğanlarda et kalınlığı daha fazla, daha lezzetli ve sulu. Ondan dolayı ciddi talep görüyor." dedi.

Kuru soğan ihracatındaki ivmenin yıl boyunca devam etmesini beklediklerine vurgulayan Uçak, şöyle konuştu:

"İlk çeyrekte 15 milyon 300 bin dolar seviyesinde bir ihracat gerçekleşti. Yıl sonunda 100 milyon dolar civarında ihracat bekliyoruz. Bazı ülkelerde yağış ve savaşlardan dolayı üretim sıkıntıları oldu. Bizde de üretim fazlalığı oldu. Türk soğanının hem raf ömrü uzun hem de tadı lezzetli ve farklı olunca çeşitli ülkelerde rağbet görmeye başladı. Biz sadece 2026 yılına endeksli değiliz. Önümüzdeki yıllarda da ihracatımız yüzde 15-20 artarak devam edecektir."

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Kuru Soğan İhracatı 15 Kat Artış Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 03:19:52. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Kuru Soğan İhracatı 15 Kat Artış Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.