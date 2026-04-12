Türkiye'nin Kuru Üzüm İhracatı Artış Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'nin Kuru Üzüm İhracatı Artış Gösterdi

Türkiye\'nin Kuru Üzüm İhracatı Artış Gösterdi
12.04.2026 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, 2023'ün ilk çeyreğinde 65 ülkeye 107 milyon dolar değerinde kuru üzüm ihraç etti.

Türkiye, yılın ilk çeyreğinde 65 ülkeye 106 milyon 920 bin dolarlık kuru üzüm ihraç etti.

Verimli topraklarıyla kuru meyve sektöründe öne çıkan Türkiye, özellikle kuru üzüm, incir ve kayısı gibi ürünleriyle dikkati çekiyor.

Bu üç üründe önemli ihracat geliri elde eden Türkiye, ocak-mart döneminde 65 ülkenin sofrasına 32 bin 408 ton kuru üzüm gönderdi.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 33 bin 877 ton ürün karşılığında 125 milyon 379 bin dolar gelir elde eden sektör, bu yılın ocak-mart döneminde 106 milyon 920 bin dolar gelir elde etti.

En fazla üzüm İngiltere'ye gitti

Türkiye, en fazla kuru üzümü 34 milyon 455 bin dolarla İngiltere'ye gönderdi. Bu ülkeyi 11 milyon 73 bin dolarla Hollanda, 10 milyon 886 bin dolarla Almanya ve 8 milyon 704 bin dolarla Fransa takip etti.

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, AA muhabirine, Türkiye'de önemli bir tarımsal ticari ürün olan kuru üzümün özellikle Manisa ve İzmir'de yetiştirildiğini anımsattı.

Manisa'da 800 bin dekar arazide üzüm yetiştirildiğini ve 50 bine yakın ailenin geçimini sağladığını ifade eden Özkasap, Manisalı üreticilerin üzüm yetiştiriciliğinde nesillere dayanan tecrübeye sahip olduğunu söyledi.

Özkasap, geçen yıl zirai donun üretimi olumsuz etkilediğini hatırlatarak, "Son yıllardaki don olayları nedeniyle Manisa bölgesinde ciddi verim kayıpları yaşandı fakat inanıyoruz ki önümüzdeki sezonlarda yine eskisi gibi Manisa üzüm üretimine devam edecek. Manisa'da üretilen üzümlerin yüzde 85'i ihracata gitmektedir. Ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine ihracatı devam etmektedir." dedi.

Türkiye'nin üzüm ihracatında Güney Afrika, Özbekistan ve İran ile rekabet ettiğini belirten Özkasap, şunları kaydetti:

"Ağırlıklı olarak Avrupa'ya ihraç ettiğimiz kaliteli üzümlerimizi Saruhanlı ilçemizde yetiştiriyoruz. Üzümde Avrupa coğrafi işaretine başvurduk, şu anda başvurumuz Brüksel'de askı sürecinde. Biz coğrafi işaretle üzümün izlenebilirliğini kanıtlamayı hedefliyoruz. Üzümlerimizde herhangi bir pestisit kalıntısı yoktur. Bu da çiftçimizin işini ne kadar iyi takip ettiğinin bir örneğidir. Üzüm işletmelerimiz dünyada açtıkları stantlarla ürünümüzü dünyaya tanıtıyor, çok büyük özveriyle çalışıyor."

Kaynak: AA

İngiltere, Türkiye, Ekonomi, İhracat, Manisa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Kuru Üzüm İhracatı Artış Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:30
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret’in kardeşi...
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret'in kardeşi...
11:28
İran’dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
İran'dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
11:17
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak ABD 2 seçenekle karşı karşıya
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya
10:54
Futbol dünyası ayakta Müslüman futbolcuları “Domuz yiyin“ diyerek kovaladı
Futbol dünyası ayakta! Müslüman futbolcuları "Domuz yiyin" diyerek kovaladı
10:17
Katz ve Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan alçak sözlerine AK Parti’den ilk tepki
Katz ve Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan alçak sözlerine AK Parti'den ilk tepki
09:39
Rüzgarda dolanan bayrağı düzeltmek için 15 metrelik direğe tırmandı
Rüzgarda dolanan bayrağı düzeltmek için 15 metrelik direğe tırmandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 11:54:46. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Kuru Üzüm İhracatı Artış Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.