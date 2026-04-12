Türkiye\'nin Kuru Üzüm İhracatı Artış Gösterdi

Türkiye, yılın ilk çeyreğinde 65 ülkeye 106 milyon 920 bin dolarlık kuru üzüm ihraç etti.

Verimli topraklarıyla kuru meyve sektöründe öne çıkan Türkiye, özellikle kuru üzüm, incir ve kayısı gibi ürünleriyle dikkati çekiyor.

Bu üç üründe önemli ihracat geliri elde eden Türkiye, ocak-mart döneminde 65 ülkenin sofrasına 32 bin 408 ton kuru üzüm gönderdi.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 33 bin 877 ton ürün karşılığında 125 milyon 379 bin dolar gelir elde eden sektör, bu yılın ocak-mart döneminde 106 milyon 920 bin dolar gelir elde etti.

En fazla üzüm İngiltere'ye gitti

Türkiye, en fazla kuru üzümü 34 milyon 455 bin dolarla İngiltere'ye gönderdi. Bu ülkeyi 11 milyon 73 bin dolarla Hollanda, 10 milyon 886 bin dolarla Almanya ve 8 milyon 704 bin dolarla Fransa takip etti.

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, AA muhabirine, Türkiye'de önemli bir tarımsal ticari ürün olan kuru üzümün özellikle Manisa ve İzmir'de yetiştirildiğini anımsattı.

Manisa'da 800 bin dekar arazide üzüm yetiştirildiğini ve 50 bine yakın ailenin geçimini sağladığını ifade eden Özkasap, Manisalı üreticilerin üzüm yetiştiriciliğinde nesillere dayanan tecrübeye sahip olduğunu söyledi.

Özkasap, geçen yıl zirai donun üretimi olumsuz etkilediğini hatırlatarak, "Son yıllardaki don olayları nedeniyle Manisa bölgesinde ciddi verim kayıpları yaşandı fakat inanıyoruz ki önümüzdeki sezonlarda yine eskisi gibi Manisa üzüm üretimine devam edecek. Manisa'da üretilen üzümlerin yüzde 85'i ihracata gitmektedir. Ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine ihracatı devam etmektedir." dedi.

Türkiye'nin üzüm ihracatında Güney Afrika, Özbekistan ve İran ile rekabet ettiğini belirten Özkasap, şunları kaydetti:

"Ağırlıklı olarak Avrupa'ya ihraç ettiğimiz kaliteli üzümlerimizi Saruhanlı ilçemizde yetiştiriyoruz. Üzümde Avrupa coğrafi işaretine başvurduk, şu anda başvurumuz Brüksel'de askı sürecinde. Biz coğrafi işaretle üzümün izlenebilirliğini kanıtlamayı hedefliyoruz. Üzümlerimizde herhangi bir pestisit kalıntısı yoktur. Bu da çiftçimizin işini ne kadar iyi takip ettiğinin bir örneğidir. Üzüm işletmelerimiz dünyada açtıkları stantlarla ürünümüzü dünyaya tanıtıyor, çok büyük özveriyle çalışıyor."