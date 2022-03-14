Türkiye'nin kurulu gücü şubat ayında 99 bin 890 megavat oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'nin kurulu gücü şubat ayında 99 bin 890 megavat oldu

14.03.2022 15:08
Türkiye'nin kurulu gücü şubat ayında 99 bin 890 megavat oldu

Şubat ayında, Türkiye'nin kurulu gücü geçen aya göre artan 55 santral ile 99 bin 890 megavat olurken, kurulu güçte birincil kaynaklara göre üretimde 25 bin 354 megavat ile doğal gaz ilk sırada yer aldı.

Şubat ayında, Türkiye'nin kurulu gücü geçen aya göre artan 55 santral ile 99 bin 890 megavat olurken, kurulu güçte birincil kaynaklara göre üretimde 25 bin 354 megavat ile doğal gaz ilk sırada yer aldı.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) şubat ayı kurulu güç raporuna göre, Türkiye'nin şubat ayı toplam kurulu gücü 10 bin 604 santral ile 99 bin 890 megavat oldu. Şubat ayında geçen aya göre yeni kurulan 56 santral ile toplam kurulu güçte 156 megavat artış meydana geldi.

Şubat ayı toplam kurulu güçte, hidroelektrik santralleri (HES) 31 bin 501 megavat ile ilk sırada, doğal gaz kombine çevrim santralleri (DKÇS) 27 bin 663 megavat ile ikinci sırada, termik santraller (TES) 20 bin 380 megavat ile üçüncü sırada, rüzgar enerji santralleri (RES) 10 bin 771 megavat ile dördüncü sırada, güneş enerji santralleri (GES) 7 bin 953 megavat ile beşinci sırada, jeotermal enerji santralleri (JES) ise bin 676 megavat ile altıncı sırada yer aldı.

Toplam kurulu güçte 156 megavatlık artışı meydana gelmesini sağlayan 56 santralin 53'ü güneş santrali, 2'si barajlı hidroelektrik santrali ve biri doğal gaz santrali olarak kaydedildi. Buna rağmen geçen aya göre toplam akarsu santralinde bir adet de düşüş meydana geldi. - ANKARA

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Azerbaycan Enerji Bakanı Şahbazov: 'Azerbaycan gelecekte yeşil enerji ülkesi olacak' Son dakika haber... Azerbaycan Enerji Bakanı Şahbazov: 'Azerbaycan gelecekte yeşil enerji ülkesi olacak' Türkiye doğal gazsız kalır mı? Bakan Dönmez yanıtladı: Gazprom ile BOTAŞ sık sık görüşüyor, tedarik problemi yok Türkiye doğal gazsız kalır mı? Bakan Dönmez yanıtladı: Gazprom ile BOTAŞ sık sık görüşüyor, tedarik problemi yok

Doğalgaz, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin kurulu gücü şubat ayında 99 bin 890 megavat oldu - Son Dakika


Son Dakika
15:02 Bu limuzinin adı Amerikan Rüyası! 30 metreyi aşkın: İçinde yüzme havuzu da var, helikopter pisti de, golf sahası da!
14:59 Savaş nedeniyle ihracatçının elinde 5 milyon çift ayakkabı kaldı! İç piyasaya sürülecek!
14:58 Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam ekranlarda! Alparslan'ın büyük oyunu herkesi ters köşe edecek!
14:56 Katliam! Mariupol'de ölen sivillerin sayısı 2500'e ulaştı, kalanlar açlık ve susuzlukla karşı karşıya
14:44 Fırat Aydınus'un tek cümlelik cevabı herkesin aklını başına getirdi!
14:40 Son Dakika: Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nda müjdeyi verdi! Sağlık çalışanları için 5 düzenleme geliyor
14:39 Survivor'da sakatlanan Sema'ya yardım için gelmişti! Kadının üzerine düşen Bora'ya tepki yağıyor
14:32 Savaşta işler kızışıyor! Rusların Kadirov'una karşı Ukraynalıların Osmayev'i... İkisi de Çeçen...
14:29 Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy: Bana iftira attılar, ayrıca 13 yaşındaymış gibi durmuyordu
14:22 Kanlıca'daki yalısından yaptığı paylaşım tepki topladı! Yeşilçam'ın efsane ismi Gülşen Bubikoğlu'ndan kar sitemi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 15:16:00. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin kurulu gücü şubat ayında 99 bin 890 megavat oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement