Türkiye'nin kurulu gücü şubat ayında 99 bin 890 megavat oldu - Son Dakika

Şubat ayında, Türkiye'nin kurulu gücü geçen aya göre artan 55 santral ile 99 bin 890 megavat olurken, kurulu güçte birincil kaynaklara göre üretimde 25 bin 354 megavat ile doğal gaz ilk sırada yer aldı.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) şubat ayı kurulu güç raporuna göre, Türkiye'nin şubat ayı toplam kurulu gücü 10 bin 604 santral ile 99 bin 890 megavat oldu. Şubat ayında geçen aya göre yeni kurulan 56 santral ile toplam kurulu güçte 156 megavat artış meydana geldi.

Şubat ayı toplam kurulu güçte, hidroelektrik santralleri (HES) 31 bin 501 megavat ile ilk sırada, doğal gaz kombine çevrim santralleri (DKÇS) 27 bin 663 megavat ile ikinci sırada, termik santraller (TES) 20 bin 380 megavat ile üçüncü sırada, rüzgar enerji santralleri (RES) 10 bin 771 megavat ile dördüncü sırada, güneş enerji santralleri (GES) 7 bin 953 megavat ile beşinci sırada, jeotermal enerji santralleri (JES) ise bin 676 megavat ile altıncı sırada yer aldı.

Toplam kurulu güçte 156 megavatlık artışı meydana gelmesini sağlayan 56 santralin 53'ü güneş santrali, 2'si barajlı hidroelektrik santrali ve biri doğal gaz santrali olarak kaydedildi. Buna rağmen geçen aya göre toplam akarsu santralinde bir adet de düşüş meydana geldi. - ANKARA