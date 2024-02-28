Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi geçen yıl aralıkta yüzde 3,3 arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi geçen yıl aralıkta yüzde 3,3 arttı

Türkiye\'nin lisanslı elektrik üretimi geçen yıl aralıkta yüzde 3,3 arttı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi, geçen yıl aralıkta önceki senenin aynı ayına göre yüzde 3,3 artarak 26 milyon 900 bin 587 megavatsaat oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun raporuna göre, lisanslı elektrik üretiminin büyük bir kısmı hidroelektrik, ithal kömür, doğal gaz ve linyit santrallerinden sağlandı. Ayrıca, faturalanan elektrik tüketimi de yüzde 4,6 artış gösterdi ve tüketimin büyük bir kısmı sanayi, mesken ve kamu sektörü tarafından gerçekleştirildi. Tüketici sayısı ve kurulu güç de artış gösterdi.

28.02.2024 10:47  Güncelleme: 10:50
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Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi geçen yıl aralıkta önceki senenin aynı ayına göre yüzde 3,3 artarak 26 milyon 900 bin 587 megavatsaat oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 2023 aralık ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 25,3'ü hidroelektrik, yüzde 23,7'si ithal kömür, 16,3'ü doğal gaz, yüzde 13,4'ü linyit, yüzde 11,4'ü rüzgar enerjisi santrallerinden yapıldı.

Bu kaynakları sırasıyla jeotermal, biyokütle, taş kömürü, güneş, asfaltit ve fuel-oil izledi.

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi geçen sene aralıkta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artışla 26 milyon 900 bin 587 megavatsaat oldu.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yüzde 4,6 artarak 21 milyon 196 bin 871 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Tüketimin yüzde 43,1'i sanayi, yüzde 26,8'i mesken, yüzde 25,2'si kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler tarafından yapıldı. Aydınlatmanın payı yüzde 2,8, tarımsal faaliyetlerin payı ise yüzde 2,1 olarak kayıtlara geçti.

Tüketici sayısı ve kurulu güç arttı

Elektrikte tüketici sayısı, geçen aralıkta önceki senenin aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 49 milyon 726 bin 481'e ulaştı.

Bu dönemde, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 2,5, tarımsal faaliyet tüketicilerinin sayısında yüzde 3,5, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer tüketicilerin sayısında yüzde 1,9 artış görüldü. Aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 0,7, sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 10,2 düşüş yaşandı.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yüzde 1,2 artarak 96 bin 308 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 26,2'sini doğal gaz, yüzde 24,6'sını barajlı hidroelektrik, yüzde 12,2'sini rüzgar enerjisi, yüzde 10,8'ini ithal kömür ve yüzde 10,6'sını linyit santralleri, kalan bölümünü ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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