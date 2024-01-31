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Türkiye'nin LPG İthalatı Geçen Yıl Yüzde 25,6 Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin LPG İthalatı Geçen Yıl Yüzde 25,6 Azaldı

Türkiye\'nin LPG İthalatı Geçen Yıl Yüzde 25,6 Azaldı

Türkiye'nin LPG ithalatı, geçen yıl kasımda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,6 azalarak 262 bin 785 ton oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu raporuna göre, LPG ithalatı yapılan ülkeler arasında Cezayir, Rusya, ABD, Kazakistan, Yunanistan ve Gürcistan yer aldı. Aynı dönemde LPG ihracatı ise yüzde 3,9 artarak 51 bin 669 ton olarak gerçekleşti. LPG üretimi ise yüzde 6,7 artış gösterdi.

31.01.2024 12:21  Güncelleme: 12:29
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Türkiye'nin LPG ithalatı, geçen yıl kasımda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,6 azalarak 262 bin 785 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Kasım 2023'e ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince LPG ithalatı yapılan ülkeler, Cezayir, Rusya, ABD, Kazakistan, Yunanistan ve Gürcistan oldu.

LPG ithalatı geçen yıl kasımda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,6 azalarak 262 bin 785 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 3,9 artarak 51 bin 669 ton oldu.

İhracat, Tunus, Romanya, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri, Ukrayna, Lübnan, Avusturya, Yunanistan, Bulgaristan, KKTC ve Türkiye serbest bölgeleri olmak üzere 11 farklı ülke ve bölgeye yapıldı.

LPG üretimi ise aynı dönemde yüzde 6,7 artarak 82 bin 652 ton olarak gerçekleşti.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince geçen yıl kasımda önceki yılın aynı ayına göre yapılan toplam LPG satışı, yaklaşık 339 bin 691 ton olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda, satışlarda yüzde 81,4 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 14,4 ile tüplü LPG ve yüzde 4,1 ile dökme LPG satışları izledi.

Kaynak: AA

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