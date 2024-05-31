Türkiye'nin LPG İthalatı Martta Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin LPG İthalatı Martta Arttı

Türkiye\'nin LPG İthalatı Martta Arttı

Türkiye'nin sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ithalatı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,75 artarak 309 bin 371 ton oldu. LPG ihracatı ise yüzde 9,3 artarak 37 bin 229 ton olarak kaydedildi. LPG üretimi ise yüzde 6,44 azalarak 72 bin 303 ton olarak gerçekleşti. Martta yapılan toplam LPG satışı ise yaklaşık 322 bin 414 ton olarak hesaplandı.

31.05.2024 10:15
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Türkiye'nin sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ithalatı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,75 artarak 309 bin 371 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mart ayına ilişkin "LPG Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince, Cezayir, ABD, Rusya, Kazakistan, Yunanistan, Gürcistan ve Libya'dan ithalat yapıldı.

LPG ithalatı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,75 artarak 309 bin 371 ton oldu.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 9,3 artarak 37 bin 229 ton olarak kayıtlara geçti.

İhracat, İsviçre, Almanya, Tunus, Romanya, KKTC, Lübnan, Ukrayna, Bulgaristan, Yunanistan, Singapur ve Türkiye serbest bölgeleri olmak üzere 11 ülke ve bölgeye yapıldı.

LPG üretimi ise aynı dönemde yüzde 6,44 azalarak 72 bin 303 ton olarak gerçekleşti.

Dağıtıcı lisansı sahiplerinin marttaki toplam LPG satışı, yaklaşık 322 bin 414 ton olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda, satışlarda yüzde 82,46 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 14,18 ile tüplü LPG ve yüzde 3,36 ile dökme LPG izledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin LPG İthalatı Martta Arttı - Son Dakika

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