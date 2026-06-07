Türkiye\'nin Mikro İhracat Raporu Yayınlandı

TİCARET Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi Kapsamında İhracat Rotaları 2025' raporu, yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin sınır ötesi e-ticaret alanında gelişimini kapsamlı veriler ve detaylı analizlerle ortaya koyan raporun, mikro ihracatın son yıllarda gösterdiği güçlü performansı gözler önüne serdiği belirtildi. Rapora göre, Türkiye'nin mikro ihracat hacminin son 10 yılda yaklaşık 15 kat büyüyerek üreticilerin, girişimcilerin ve e-ihracat ekosisteminin küresel pazarlardaki etkinliğini önemli ölçüde artırdığı vurgulanarak, "Raporda; mikro ihracat kapsamında hangi ürünlerin hangi ülkelere gönderildiği, ülke bazlı tüketici tercihleri, ürünlerin birim satış değerleri, Türk satıcılarının güçlü olduğu sektörler ve gelişim potansiyeli taşıyan ürün gruplarına ilişkin kapsamlı değerlendirmelere yer verilmiştir. Ayrıca mikro ihracat sonrasında iadeye konu edilen eşya türleri de detaylı şekilde analiz edilmiştir. Çalışmada, pazar yeri ve pazar yeri dışı satışların dağılımı ile kara yolu, hava yolu, Ro-Ro ve deniz yolu taşımacılığının mikro ihracattaki kullanım oranları da incelenmiştir. Rapor sonuçları, bazı pazarlarda daralma yaşanmasına rağmen belirli ülkelerde Türk ürünlerine yönelik talebin dikkat çekici şekilde arttığını ortaya koymaktadır. Küresel ölçekte sınır ötesi e-ticarette korumacı politikaların güç kazandığı bir dönemde, ülkemizin paket hacmindeki yükseliş; firmalarımızın dijital ticarete uyum kabiliyetini ve uluslararası rekabet gücünü göstermesi bakımından önem arz etmektedir. Basitleştirilmiş gümrük beyannamesi uygulaması sayesinde özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin, kadın girişimcilerimizin ve genç girişimcilerimizin dünya pazarlarına erişimi kolaylaşmakta; ülkemizin üretim gücü dijital ticaret kanalları aracılığıyla küresel ölçekte daha görünür hale gelmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak önümüzdeki dönemde de e-ihracat ekosistemimizi güçlendirmeye, ticareti kolaylaştıran uygulamaları geliştirmeye ve girişimcilerimizin küresel pazarlardaki varlığını artırmaya kararlılıkla devam edeceğiz. 'Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi Kapsamında İhracat Rotaları 2025' raporuna Ticaret Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden 'https://ticaret.gov.tr/duyurular/basitlestirilmis-gumruk-beyannamesi-kapsaminda-ihracat-rotalari-2025' adresinden erişilebilmektedir" denildi.