Ev sahiplerinin fırsatçılığı sürüyor! İstanbul'da harabe ev için istenen 2 bin 700 lira kira, "yok artık" dedirtti

Galatasaray ile eşleşen Kastamonuspor'un paylaşımı dalga konusu oldu

Fahiş kira fiyatları son dönemde vatandaşların belini iyiden iyiye bükerken, günden güne yükselen fiyatlar ev sahiplerinin ise resmen iştahını kabartıyor.

EV SAHİPLERİ KRİZİ FIRSATA ÇEVİRME DERDİNDE

Oturulmayacak durumdaki bakımsız, harabe yapılara akılalmaz ücretler talep eden ev sahiplerinin dairelerini sosyal medya üzerinden paylaşan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı mağduriyetlerini dile getirirken, bu duruma son örnek ise İstanbul Kartal'da yaşandı.

İNTERNETE DÜŞEN İLAN SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI

Türkiye'nin popüler online ev satış sitelerinden birinde bugün yayınlanan bir ilan ise resmen infial yarattı. Kartal ilçesinde 100 metrekarelik harabe durumdaki bir ev için istenen 2 bin 700 lira kira ve 3 bin lira depozito ücretine sosyal medya üzerinden çok sayıda kişi büyük tepki gösterdi.

FOTOĞRAFLARI PAYLAŞIP TEPKİ YAĞDIRDILAR

İlana iliştirilen fotoğraflarda evin mutfağında yalnızca bir tezgah bulunduğu görülürken, duvarların ve özellikle banyonun bakımsız görüntüsü dikkat çekti. Evi harabe olarak yorumlayan onlarca kullanıcı fotoğrafları paylaşarak istenen ücrete ve ev sahibinin tavrına ateş püskürdü.