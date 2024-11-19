Türkiye'nin Net UYP'si 2024 Sonunda Eksi 318,1 Milyar Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Net UYP'si 2024 Sonunda Eksi 318,1 Milyar Dolar

TCMB'ye göre Türkiye'nin net UYP'si Eylül 2024'te eksi 318,1 milyar dolar olarak belirlendi.

19.11.2024 10:28
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Türkiye'nin net UYP'si, 2023 yıl sonunda eksi 318,6 milyar ABD doları iken 2024 Eylül sonunda eksi 318,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri'ni açıkladı. Eylül sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2023 yıl sonuna göre yüzde 6,7 oranında artışla 354,8 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 3,3 oranında artışla 672,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2023 yıl sonunda eksi 318,6 milyar ABD doları iken 2024 Eylül sonunda eksi 318,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2023 yıl sonuna göre yüzde 7,9 oranında artışla 152,1 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi yüzde 4,5 oranında artışla 129,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 7,4 oranında artışla 50,0 milyar ABD doları oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2023 yıl sonuna göre yüzde 1,8 oranında azalışla 190,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2023 yıl sonuna göre yüzde 23,6 oranında artışla 119,1 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2023 yıl sonuna göre yüzde 14,2 oranında artışla 33,7 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku 15,8 milyar ABD doları, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 3,7 artışla 44,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2023 yıl sonuna göre yüzde 0,6 oranında artarak 362,8 milyar ABD doları oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2023 yıl sonuna göre yüzde 3,2 oranında azalarak 41,8 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı yüzde 27,8 oranında artarak 21,8 milyar ABD doları oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 12,6 oranında artarak 70,5 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1,3 oranında artarak 102,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Net UYP'si 2024 Sonunda Eksi 318,1 Milyar Dolar - Son Dakika

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