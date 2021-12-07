Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücü 10 bin 500 megavatı aştı

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Ebru Arıcı, Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücünün 10 bin 580 megavata ulaştığını bildirdi.

Arıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de işletmedeki rüzgar enerjisi proje sayısının 270 olduğunu ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dönemini de kapsayan 2020 yılında toplam 1241 megavat rüzgar kurulu gücünün devreye alındığına işaret eden Arıcı, "2021'de 4 Aralık itibarıyla 1747 megavat kurulu güç devreye alındı. Yılın bitmesine bir ay daha var. Türkiye'nin rüzgar enerjisi sektörü salgın döneminde duraklamadı. Salgının gölgesinde 2021'de de yatırımlar devam etti." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl rüzgar enerjisi kurulu gücünün önceki yıla göre yüzde 30 arttığını belirten Arıcı, şunları kaydetti:

"Ocak 2020'den günümüzde kadar yaklaşık 3 bin megavat rüzgar enerjisi kurulu gücü Türkiye'nin elektrik sisteminde devreye alındı. Bu yıl rüzgar enerjisinde rekorların çokça yaşandığı bir yıl oldu. Bu rekorlardan birinde rüzgarın elektrik üretimindeki payı yüzde 22,5'e kadar ulaştı. Devreye alınan rüzgar santrallerinin sayısı arttıkça rekorları görmeye devam edeceğiz."

Arıcı, bu yıl 15 Aralık'ta düzenleyecekleri Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nin (TÜREK) isteyenlerin çevrimiçi ortamda takip edebileceği, rüzgar enerjisi sektör paydaşlarının ise yüz yüze katılabileceği bir etkinlik olacağını söyledi.

Etkinlikte rüzgar enerjisinde güncel konuların uzman konuklar tarafından tartışılacağını aktaran Arıcı, yeni yıl boyunca benzer etkinliklerin yapılacağını sözlerine ekledi.