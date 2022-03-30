Türkiye'nin sera gazı emisyonu 2020'de yüzde 3,1 arttı - Son Dakika
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Türkiye'nin sera gazı emisyonu 2020'de yüzde 3,1 arttı

30.03.2022 10:34
Türkiye'nin sera gazı emisyonu 2020'de yüzde 3,1 arttı

Türkiye'de toplam sera gazı emisyonu 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 3,1 artarak 523,9 milyon ton karbondioksit (CO2) eşdeğeri oldu.

Türkiye'de toplam sera gazı emisyonu 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 3,1 artarak 523,9 milyon ton karbondioksit (CO2) eşdeğeri oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılına ilişkin sera gazı emisyonu verilerini açıkladı.

Bu dönemde toplam emisyonlarda karbondioksit eşdeğeri olarak en büyük payı yüzde 70,2 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken, bunu sırasıyla yüzde 14 ile tarım, yüzde 12,7 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, yüzde 3,1 ile atık sektörü takip etti.

Kişi başı toplam sera gazı emisyonu 1990'da 4 ton karbondioksit eşdeğeri olurken, 2019'da 6,2 ton ve 2020'de 6,3 ton karbondioksit eşdeğeri olarak hesaplandı.

Böylece, 2020'de toplam sera gazı emisyonu bir önceki yıla göre yüzde 3,1 artarak 523,9 milyon ton karbondioksit eşdeğeri oldu.

Enerji sektörü emisyonları arttı

Enerji sektörü emisyonları 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 0,6 artarak 367,6 milyon ton CO2 eşdeğerine ulaştı.

Endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı emisyonları 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 14 artarak 66,8 milyon ton CO2 eşdeğeri olarak hesaplandı.

Bu dönemde tarım sektörü emisyonları ise yüzde 7,5 artarak 73,2 milyon ton CO2 eşdeğeri oldu. Atık sektörü emisyonları ise yüzde 2,1 artarak 16,4 milyon ton CO2 eşdeğerine yükseldi.

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Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Enerji, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin sera gazı emisyonu 2020'de yüzde 3,1 arttı - Son Dakika


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