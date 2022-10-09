Türkiye'nin tarla bitkileri, meyve ve sebze ambarı Samsun - Son Dakika
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Türkiye'nin tarla bitkileri, meyve ve sebze ambarı Samsun

09.10.2022 10:13
Türkiye'nin tarla bitkileri, meyve ve sebze ambarı Samsun

Samsun tarla bitkileri, birçok meyve ve sebze üretiminde ülkede ilk sıralarda yer alıyor.

Samsun tarla bitkileri, birçok meyve ve sebze üretiminde ülkede ilk sıralarda yer alıyor.

Çarşamba, Bafra ve Vezirköprü gibi Türkiye'nin en verimli ovalarına sahip Samsun, tarımdaki üretim kapasitesi ile farkını ortaya koyuyor. Birçok üretim kaleminde ipi göğüsleyen Samsun soya fasulyesi, tütün, ayçiçeği, lahana, barbunya, pırasa, turp, taze fasulye, ıspanak, pancar, biber, fındık, kızılcık, muşmula, kivi, böğürtlen ve armut gibi ürünlerin üretiminde yükü sırtlıyor.

Samsun yüzölçümünün (972 bin 459 ha) yüzde 38,57'si işlenen tarım alanı olarak kullanılıyor. Tarla bitkileri üretimi konusunda Samsun'da çeltik, soya fasulyesi, işlenmemiş tütün ve yağlık ayçiçeği tohumu üretiminde Türkiye'de ilk 10 il arasında yer alıyor. Yılda 153 bin 120 ton çeltik üreten Samsun Türkiye'de 2. sırada, 6 bin 353 ton soya fasulyesi üretimi ile 5. sırada, 4 bin 353 ton işlenmemiş tütün ile 6. sırada ve yağlık ayçiçeği tohumu üretiminde de 51 bin 617 ton ile 10. sırada bulunuyor.

Türkiye'nin sebze yükünü Samsun çekiyor

Samsun, Türkiye'de en çok sebze üretiminin gerçekleştirildiği iller arasında yer alıyor. Samsun ülke genelinde lahana üretiminde 1'inci, karnabahar üretiminde 2'nci, barbunya, pırasa, turp üretiminde 3'üncü, bal kabağı ve brokoli üretiminde 5'inci, taze fasulye, ıspanak, kırmızı pancar ve biber üretiminde 6'ncı, karpuz üretiminde 8'inci, kavun üretiminde 11'inci, patlıcan üretiminde 12'nci, kültür mantarı üretiminde 13'üncü ve bezelye üretiminde de 14'ncü sırada yer alıyor.

Samsun'da yılda 291 bin 532 ton lahana, 42 bin 98 ton karnabahar, 6 bin 103 ton barbunya, 31 bin 720 ton pırasa, 10 bin 235 ton turp, 4 bin 915 ton bal kabağı, bin 800 ton brokoli, 21 bin 365 ton taze fasulye, 7 bin 470 ton ıspanak, 600 ton kırmızı pancar, 169 bin 329 ton biber, 109 bin 475 ton karpuz, 46 bin 665 ton kavun, 19 bin 202 ton patlıcan, 818 ton kültür mantarı ve 1302 ton bezelye üretiliyor. Ayrıca Samsun; Türkiye'nin lahana üretiminin yüzde 33,89'unu, karnabahar üretiminin yüzde 17,94'ünü ve pırasa üretiminin yüzde 14,88'ini tek başına karşılıyor.

Fındık, kızılcık, muşmula, kivi ve böğürtlen ambarı Samsun

Sebzede olduğu gibi meyve üretiminde de ilk sıralardaki yerini koruyan Samsun; fındık ve kızılcık üretiminde Türkiye 2'ncisi, muşmula üretiminde 3'üncü, kivi üretiminde 4'üncü, böğürtlen üretiminde 5'inci, dut üretiminde 8'inci sırada yer alıyor. Samsun'da yılda 116 bin 795 ton fındık, 1186 ton kızılcık, 444 ton muşmula, 9611 ton kivi, 64 ton böğürtlen, 2 bin 124 ton dut üretiliyor. Samsun ayrıca armut, şeftali, ayva, elma ve vişne üretiminde de başı çekiyor. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin tarla bitkileri, meyve ve sebze ambarı Samsun - Son Dakika

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