Türkiye\'nin turizm geliri 2022\'nin aynı dönemine göre yüzde 6,8 arttı

Türkiye'nin turizm geliri, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 6,8 artarak 12 milyar 272 milyon 673 bin dolara çıktı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılının 4. çeyreğine ve yılın geneline ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.
Turizm geliri, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,8 artarak 12 milyar 272 milyon 673 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 15,2'si Türkiye'yi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi.
Seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize eden ziyaretçilerin bu çeyrekte yaptığı harcamaların 9 milyar 47 milyon 94 bin dolarını kişisel harcamalar, 3 milyar 225 milyon 579 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.
Geçen yılın 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre spor, eğitim, kültür harcaması yüzde 49,4, konaklama harcaması yüzde 14,3 ve yeme-içme harcaması yüzde 12,9 arttı.
Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, söz konusu dönemde yüzde 4,1 artarak 12 milyon 472 bin 145 kişi oldu. Ziyaretçilerin yüzde 13,6'sını, 1 milyon 694 bin 536 kişiyle, yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.
Aynı dönemde Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 93 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 64 dolar olarak kayıtlara geçti.
Bu çeyrekte ziyaretçiler Türkiye'yi yüzde 63,6 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla ziyaret etti. İkinci sırada yüzde 22,4 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada yüzde 6 ile "alışveriş" yer aldı.
Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise Türkiye'ye yüzde 70,4 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.
Söz konusu çeyrekte, yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 26,3 artarak 3 milyon 142 bin 263 kişi oldu.
Bu kişilerin turizm gideri, bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 36 artarak 1 milyar 968 milyon 374 bin dolara çıktı. Bunun 1 milyar 664 milyon 310 bin dolarını kişisel, 304 milyon 64 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Kişi başı ortalama harcaması 626 dolar olarak gerçekleşti.
(Bitti)
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