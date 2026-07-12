Türkiye'nin Uzak Ülkeler İhracatı Artıyor

Türkiye'nin, "Uzak Ülkeler Stratejisi" kapsamında, aralarında ABD, Çin, Japonya, Pakistan, Kanada, Hindistan ve Avusturalya gibi ülkelerin de olduğu 18 ülkeye yaptığı ihracat, bu yılın ocak-haziran döneminde yıllık bazda yüzde 12,2 artarak 14,3 milyar dolara yükseldi.

Kuzeyde dört yılı aşkın bir süredir devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı, güneyde İsrail'in Filistin ve Lübnan'a saldırıları ve son olarak ABD/İsrail-İran Savaşı'nın dünya ekonomisine etkisi ve ticaret koridorları üzerinde yarattığı negatif durum ile Avrupa'da yaşanan ekonomik durgunluk, Türk ihracatçıları pazarlarını çeşitlendirmeye yönlendirdi.

Bu kapsamda Ticaret Bakanlığınca, dünya ekonomisinin yarısından fazlasını oluşturan 18 ülkenin ithalatından daha fazla pay almak amacıyla hayata geçirilen "Uzak Ülkeler Stratejisi"nin Türk ihracatçılar için önemi daha da artarken, ihracatçılar bu strateji çerçevesinde söz konusu ülkelerle daha yakın temaslarda bulundu. Türkiye'nin bu adımları ihracat rakamlarına da yansıdı.

18 ülkeye ihracat 14 milyar doları aştı

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden yaptığı derlemeye göre, aralarında ABD, Çin, Japonya, Pakistan, Hindistan, Kanada ve Avusturalya gibi uzak ülkelerin de olduğu 18 ülkeye yapılan ihracat bu yılın ocak-haziran döneminde yıllık bazda yüzde 12,2 artarak 14 milyar 345 milyon 805 bin dolara ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde söz konusu ülkelere 12 milyar 781 milyon 737 bin dolarlık ihracat yapılmıştı.

ABD ihracatta ilk sırada

ABD, 6 milyar 971 milyon 280 bin dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı. Bu ülkeye yapılan ihracat 18 ülkeye yapılan ihracatın yüzde 48'ini oluşturdu. ABD'yi 1 milyar 809 milyon 73 bin dolarla Çin, 641 milyon 689 bin dolarla Meksika, 640 milyon 244 bin dolarla Kanada, 580 milyon 426 bin dolarla Hindistan takip etti.

Yılın ilk yarısında ihracatın en fazla arttığı ülke yüzde 62,4 ile Nijerya oldu. Bu ülkeyi yüzde 57,1 ile Endonezya, yüzde 36 ile Güney Afrika Cumhuriyeti, yüzde 32,7 ile Çin ve yüzde 17,6 ile Meksika izledi.

ABD'ye en fazla kimyevi maddeler satıldı

Bu yılın ocak-haziran döneminde ABD'ye yapılan ihracatın alt kalemlerine bakıldığında 725 milyon 356 bin dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörünün ilk sırada yer aldığı görüldü. Bu sektörü 679 milyon 155 bin dolarla "elektrik ve elektronik", 607 milyon 230 bin dolarla "otomotiv endüstrisi" izledi.

Çin'e yapılan ihracatın alt kalemlerine bakıldığında ise ilk 3 sırada, 1 milyar dolarla "madencilik ürünleri", 362 milyon 417 bin dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri", 87 milyon 776 bin dolarla "tekstil ve ham maddeleri" sektörleri yer aldı.

Ocak-haziran döneminde en fazla ihracat yapılan 3. ülke olan Meksika'ya yönelik dış satımın alt kalemleri incelendiğinde ise ilk sırada 178 milyon 163 bin dolarla "mücevher" sektörünün olduğu görüldü. Bu sektörü 114 milyon dolarla "otomotiv endüstrisi" ve 73 milyon 99 bin dolarla "çelik" takip etti.

Ticaret Bakanlığınca 2022'de hayata geçirilen Uzak Ülkeler Stratejisi, ABD, Avusturalya, Brezilya, Çin, Endonezya, Filipinler, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Japonya, Kanada, Malezya, Meksika, Nijerya, Pakistan, Şili, Tayvan ve Vietnam'ı kapsıyor.

Türkiye'den söz konusu 18 ülkeye, 2025 ve 2026 yılları ocak-haziran döneminde yapılan ihracat tutarı (bin dolar) şöyle:

Ülkeler 2025 2026 Değişim Oranı ABD 6.308.776,45 6.971.280,51 10,5 ÇİN 1.362.872,97 1.809.073,56 32,7 MEKSİKA 545.455,71 641.689,49 17,6 KANADA 689.692,32 640.244,49 -7,2 HİNDİSTAN 559.756,27 580.426,86 3,7 AVUSTRALYA 462.057,86 479.304,66 3,7 BREZİLYA 410.598,96 458.913,14 11,8 GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ 303.179,83 412.199,74 36,0 NİJERYA 242.098,97 393.100,46 62,4 GÜNEY KORE 305.314,05 355.378,72 16,4 JAPONYA 276.799,45 317.118,07 14,6 ENDONEZYA 168.813,78 265.214,05 57,1 PAKİSTAN 276.138,06 262.887,01 -4,8 VİETNAM 204.773,37 208.297,41 1,7 ŞİLİ 233.855,75 191.659,69 -18,0 MALEZYA 220.956,33 166.039,78 -24,9 TAYLAND 126.017,57 133.861,07 6,2 FİLİPİNLER 84.579,34 59.116,36 -30,1 TOPLAM 12.781.737,02 14.345.805,08 12,2

Kaynak: AA