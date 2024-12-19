Türkiye'nin Yurt Dışı Varlıkları ve Yükümlülükleri Ekim 2024 Verileri

Ekonomi

Türkiye'nin ekim sonu itibarıyla yurt dışı varlıkları 367,2 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri ise 656 milyar dolar olarak hesaplandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim 2024 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları Ekim 2024'te geçen yılın sonuna göre yüzde 10,4 artışla 367,2 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 1 artışla 656 milyar dolar oldu. Böylece, "Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı" şeklinde tanımlanan net UYP, ekimde eksi 288,9 milyar dolar oldu.

Net UYP, 2023 sonunda eksi 317 milyar dolar seviyesindeydi.

Rezerv varlıklar kalemi ekimde 2023 sonuna göre yüzde 13,4 artışla 159,8 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi de yüzde 7,4 artışla 133,4 milyar dolar oldu. Bu dönemde diğer yatırımlar kategorisinin alt kalemlerinden olan bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 4,8 artışla 48,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeriyle döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2023 yıl sonuna göre yüzde 8,2 azalışla 178,2 milyar dolara geriledi.

Portföy yatırımları 116,3 milyar dolar oldu

Portföy yatırımları ekim sonu itibarıyla 2023 yıl sonuna göre yüzde 20,6 artarak 116,3 milyar dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 3,3 artışla 30,5 milyar dolar ve yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki Devlet İç Borçlanma Senetleri stoku 16,1 milyar dolar olurken, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 1,0 azalışla 42,1 milyar dolara indi.

Diğer yatırımlar, ilgili dönemde yüzde 0,7 artarak 361,5 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, yüzde 6,1 azalarak 40,6 milyar dolar olurken, TL mevduatı da yüzde 37,4 artarak 23,4 milyar dolara çıktı.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 14,2 yükselerek 71,4 milyar dolar, diğer sektörlerin toplam kredi stoku da yüzde 0,1 artarak 99,9 milyar dolar oldu.