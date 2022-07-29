TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Banka Kredilerine Ulaşmak Zorlaştı - Son Dakika
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Banka Kredilerine Ulaşmak Zorlaştı

29.07.2022 10:52
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Banka Kredilerine Ulaşmak Zorlaştı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Banka kredilerine ulaşmak zorlaştı. Firmaların kredi talepleri karşılanmıyor” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Banka kredilerine ulaşmak zorlaştı. Firmaların kredi talepleri karşılanmıyor" dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından firmaların banka kredilerine erişiminde yaşadığı zorlukla ilgili açıklama yaptı.

Hisarcıklıoğlu, "Banka kredilerine ulaşmak zorlaştı. Türkiye'nin her il ve ilçesinden bankalara yönelik şikayetler artıyor. Firmaların kredi talepleri karşılanmıyor veya çok yüksek maliyetler çıkarılıyor. Üretim, istihdam, yatırım için bankaları daha duyarlı ve yapıcı olmaya davet ediyorum" dedi.

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Kaynak: ANKA

Türkiye, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Banka Kredilerine Ulaşmak Zorlaştı - Son Dakika

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