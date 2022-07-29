Hisarcıklıoğlu, "Banka kredilerine ulaşmak zorlaştı. Türkiye'nin her il ve ilçesinden bankalara yönelik şikayetler artıyor. Firmaların kredi talepleri karşılanmıyor veya çok yüksek maliyetler çıkarılıyor. Üretim, istihdam, yatırım için bankaları daha duyarlı ve yapıcı olmaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Türkiye, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Banka Kredilerine Ulaşmak Zorlaştı - Son Dakika

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