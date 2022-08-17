Toplantının neticesinde bu yıl kontenjanların doluluk ve yerleştirme oranlarının dikkate alınarak vakıf üniversitelerinin öğrenim ücretleri konusunda kayıt yaptırmak isteyen öğrencilere imkanlar ölçüsünde destek verilmesinin kararlaştırıldığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Toplantıda ayrıca kayıt yaptıracak öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarını d a imkanlar ölçüsünde vakıf üniversitelerimizde değerlendirerek çözüm için gayret sarf edileceği karara bağlandı. Kamuoyumuza saygıyla duyurulur, hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

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Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB Yükseköğretim Meclisi İstişare Toplantısı sonrasında açıklama yaptı - Son Dakika

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