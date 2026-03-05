Türkiye Otomotiv İhracatı Şubat'ta Rekor Kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye Otomotiv İhracatı Şubat'ta Rekor Kırdı

Türkiye Otomotiv İhracatı Şubat\'ta Rekor Kırdı
05.03.2026 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye otomotiv sektörünün şubat ihracatı yüzde 19 artışla 3,5 milyar dolara ulaştı.

Türkiye otomotiv endüstrisi, şubat ayında 3 milyar 544 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ihracatının lider sektörü otomotiv endüstrisinin şubat dış satımı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19 artışla 3 milyar 544 milyon dolar oldu.

Sektörün Türkiye ihracatı içindeki payı ise yüzde 16,8 olarak hesaplandı.

Sektör ihracatında en büyük ürün grubu olan "tedarik endüstrisi"nin şubat ihracatı yüzde 10 artışla 1 milyar 345 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

"Binek otomobiller" ihracatı şubatta yüzde 9 artarak 1 milyar dolar, "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" dış satımı yüzde 36 artışla 654 milyon dolar, "otobüs-minibüs-midibüs" ihracatı yüzde 55 artışla 327 milyon dolar ve "çekiciler" dış satımı yüzde 48 artışla 172 milyon dolar oldu."

Fransa'ya ihracat yüzde 45 arttı

Şubat ayında sektörün en büyük pazarı olan Almanya'ya 544 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Fransa, yüzde 45 artışla ve 459 milyon dolarlık ihracat rakamıyla ikinci büyük pazar olurken, üçüncü sıradaki İtalya'ya dış satım, yüzde 31 artışla 338 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Ülke grubu özelinde ise Avrupa Birliği ülkelerine yüzde 25 artışla 2 milyar 686 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, şunları kaydetti:

"Otomotiv endüstrisi olarak, bugüne kadarki en yüksek şubat ayı ihracatına imza attık ve tüm ana ürün gruplarında önemli artışlar yaşadık. Bu tablo, Türk otomotiv endüstrisinin küresel tedarik zincirindeki çevikliğinin kanıtı niteliği taşıyor. Jeopolitik risklerin tam ortasındayız ama yüksek katma değerli ve yeşil dönüşüm odaklı stratejimizle sektörümüzün istikrarlı büyümesine kilitlendik."

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Otomotiv İhracatı Şubat'ta Rekor Kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran maça saatler kala müjdeyi verdi Sadettin Saran maça saatler kala müjdeyi verdi
Kuşum Aydın’ın son halini görenler tanıyamıyor Kuşum Aydın'ın son halini görenler tanıyamıyor
2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz 2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz
ABD Savunma Bakanı: İran’a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz ABD Savunma Bakanı: İran'a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
Bremen’de bomba alarmı, Merkez Tren İstasyonu tahliye edildi Bremen'de bomba alarmı, Merkez Tren İstasyonu tahliye edildi
’’Savaştan korktu kaçtı’’ denilen Ronaldo hakkında korkutan haber ''Savaştan korktu kaçtı'' denilen Ronaldo hakkında korkutan haber

13:35
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
13:30
Rusya’dan ABD ve İsrail’e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler
Rusya'dan ABD ve İsrail'e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler
12:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
12:35
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Akıllı olun’’ mesajı
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Akıllı olun'' mesajı
12:05
ABD’nin kayıpları artıyor “Yenilmez“ denilen savaş uçağı düştü
ABD'nin kayıpları artıyor! "Yenilmez" denilen savaş uçağı düştü
11:29
İş yerini basan eski sevgili herkesi çıkarıp kapıyı kilitledi, sonrası korkunç
İş yerini basan eski sevgili herkesi çıkarıp kapıyı kilitledi, sonrası korkunç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 13:43:39. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye Otomotiv İhracatı Şubat'ta Rekor Kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.