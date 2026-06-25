Türkiye-Pakistan Elektrik Anlaşmaları İmzalandı - Son Dakika
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Türkiye-Pakistan Elektrik Anlaşmaları İmzalandı

Türkiye-Pakistan Elektrik Anlaşmaları İmzalandı
25.06.2026 15:32
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Türkiye ve Pakistan, elektrik dağıtımının özelleştirilmesine yönelik üç anlaşma imzaladı.

Pakistan'ın elektrik dağıtımının özelleştirilmesine destek amacıyla Türkiye ile Pakistan'daki ilgili kurumlar arasında üç anlaşma imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pakistan'ın elektrik dağıtımının özelleştirilmesi için kamu ve özel Türk şirketleri önemli görevler üstlenmeye hazırlanıyor.

Bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da üst düzey görüşmeler gerçekleştirdi ve şirketleri buluşturan bir toplantıya katıldı.

Bayraktar, Pakistan Özelleştirme Bakanı Muhammed Ali ve Pakistan Elektrik İşlerinden Sorumlu Enerji Bakanı Sardar Awais Leghari ile bir araya geldi.

İki ülke arasında elektrik enterkonneksiyon alanında yeni işbirliği zemini oluşturmayı hedefleyen TEDAŞ-PPMC İş Birliği Protokolü, TEİAŞ-ISMO Mutabakat Zaptı ve EPİAŞ-ISMO Mutabakat Zaptı imzalandı.

Anlaşmalara refakat eden Bakan Bayraktar, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye'nin enerji sektöründeki tecrübesini Pakistan'la paylaşacağını belirterek, "Elektrik sektörünün özelleştirilmesi kapsamında üstlendiğiniz bu çok önemli ve hassas süreçte deneyimlerimizi sonuna kadar paylaşacağız ve sizlere yardımcı olmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın elektrik piyasasındaki reform sürecine yönelik görüş alışverişinde bulunduklarını, Türkiye'nin son 23 yılda altyapısını 3 kat büyüterek büyük dönüşüm sürecine girdiğini ve bu tecrübesini kendileriyle paylaştıklarını vurguladı.

Bayraktar, ortak çalışma alanlarını daha da ileriye taşımak amacıyla iki ülke arasında yeni yatırım, ortaklık ve işbirliği fırsatları oluşturmak için çalışmaların tam koordinasyon içinde devam edeceğini ifade etti.

"Özelleştirme başarısının benzerini Pakistan'da görmeyi isterim"

Atılan imzaların her iki ülke için de hayırlı olmasını dileyen Bakan Bayraktar, "Bu mutabakatların ülkelerimiz arasındaki teknik ve kurumsal bağları en üst seviyeye çıkararak bölgesel enerji arz güvenliğinin tahkim edilmesinde çok güçlü birer yapı taşı oluşturacağına inanıyoruz. Türkiye bu alanda başarılı bir özelleştirme süreci geçirdi. Özelleştirme sürecine tamamen inanan biri olarak, bu başarının bir benzerini Pakistan'da da görmeyi çok isterim." ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar, anlaşmalara dair sosyal medya paylaşımında ise şunları kaydetti:

"TEDAŞ ile PPMC şirketi arasında dağıtım şirketlerinin izleme ve operasyonel fonksiyonlarının güçlendirilmesini ve VR tabanlı eğitim merkezleri kurulmasını öngören, TEİAŞ ile ISMO şirketi arasında elektrik iletim sistemi işletimi, kapasite geliştirme ve teknolojik altyapı alanlarında ortak çalışmalar yapılmasını amaçlayan, EPİAŞ ile ISMO şirketi arasında ise elektrik piyasalarının tasarımı, kurumsal kapasitenin artırılması ve süreçlerin dijitalleştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imza altına alındı."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye-Pakistan Elektrik Anlaşmaları İmzalandı - Son Dakika

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