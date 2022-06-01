Türkiye-Pakistan İş Konseyi gerçekleştirildi - Son Dakika
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Türkiye-Pakistan İş Konseyi gerçekleştirildi

01.06.2022 12:19
Türkiye-Pakistan İş Konseyi gerçekleştirildi

Türkiye-Pakistan İş Konseyi Toplantısı, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımı ile yapıldı.

Türkiye-Pakistan İş Konseyi Toplantısı, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımı ile yapıldı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ev sahipliğinde organize edilen toplantı, Sheraton Otel'de gerçekleştirildi.

Basına kapalı toplantıda, Pakistan Başbakanı Şerif, Ticaret Bakanı Muş ve DEİK Başkanı Nail Olpak, iş adamlarına seslendi. Toplantıda, Pakistan Ticaret Bakanı Syed Naveed Qamar ile DEİK Türkiye-Pakistan İş Konseyi Başkanı Ahmet Cengiz Özdemir de yer aldı.

Açılış konuşmalarının ardından, iş adamlarının katılımıyla yuvarlak masa toplantısı yapıldı.

100'e yakın iş insanının bir araya geldiği toplantıda, firmaların istek ve sorunları değerlendirildi. Ardından iş insanları ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Muş, sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Pakistan Başbakanı Şerif ve Ticaret Bakanı Qamar'ın teşrifleriyle DEİK Türkiye-Pakistan İş Konseyi toplantısının düzenlendiğini aktaran Muş, "Toplantımızın ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişimine ivme kazandırmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Pakistan İş Konseyi gerçekleştirildi - Son Dakika


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