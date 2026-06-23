Türkiye-Polonya Savunma İşbirliği Gelişiyor - Son Dakika
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Türkiye-Polonya Savunma İşbirliği Gelişiyor

23.06.2026 15:31
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Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, Türk savunma sanayisini ziyaret etti; işbirliği vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin ziyaretine ilişkin, "Savunma elektroniği, radar, haberleşme ve elektro-optik teknolojileri başta olmak üzere sahip olduğumuz kabiliyetlerin, iki güçlü NATO müttefiki olan ülkelerimiz arasındaki savunma sanayisi işbirliğine yeni katkılar sunacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki ve beraberindeki heyet, ASELSAN Gölbaşı Tesisleri'nde ağırlandı.

Ziyaret kapsamında Polonya heyetine, Türk savunma sanayisinin milli ve özgün teknolojileri, mühendislik kabiliyetleri ve yüksek teknoloji alanındaki üretim altyapısı tanıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Türkiye ile Polonya arasındaki savunma sanayisi işbirliğinin NATO müttefikliği temelinde daha da güçlenebileceğini belirtti.

Görgün, şunları kaydetti:

"Ülkemize resmi ziyarette bulunan Polonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nawrocki ve beraberindeki heyeti ASELSAN Gölbaşı Tesisleri'nde ağırladık. Programımızda, savunma sanayimizin milli ve özgün teknolojilerini, mühendislik kabiliyetlerimizi ve yüksek teknoloji alanındaki üretim altyapımızı Sayın Cumhurbaşkanı ve değerli heyetine tanıttık. Savunma elektroniği, radar, haberleşme ve elektro-optik teknolojileri başta olmak üzere sahip olduğumuz kabiliyetlerin, iki güçlü NATO müttefiki olan ülkelerimiz arasındaki savunma sanayisi işbirliğine yeni katkılar sunacağına inanıyoruz. Tesislerimize teşrif ederek savunma sanayimize gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Nawrocki ve beraberindeki heyete şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA

Teknoloji, Politika, Türkiye, Polonya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Polonya Savunma İşbirliği Gelişiyor - Son Dakika

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