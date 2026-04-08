Türkiye-Portekiz Ticaret Görüşmesi
Türkiye-Portekiz Ticaret Görüşmesi

08.04.2026 16:09
Bakan Bolat, Portekiz'de ekonomik ilişkileri derinleştirmek için görüşmeler yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye- Portekiz 5. Dönem Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi (JETCO) Toplantısı sebebiyle bulunduğu Portekiz'in başkenti Lizbon'da, Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile bir araya geldi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Rangel ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Türkiye ile Portekiz arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 100. yılının kutlandığını belirten Bolat, "Güçlü ortaklığımıza değer veriyor ve bunun gelişerek devam etmesini diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İş dünyası "Yuvarlak Masa"da buluşacak

Bolat, 5. Dönem JETCO Toplantısı öncesinde yapılan görüşmede, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alındığını aktararak, "Ticaretin yanı sıra yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri, enerji, ulaştırma ve savunma sanayisi gibi stratejik alanlarda işbirliğimizi daha da derinleştirmeye yönelik son derece verimli görüş alışverişinde bulunduk. Rangel ile ayrıca iş insanlarımızın vize süreçlerinin kolaylaştırılması, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ile yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomi başta olmak üzere Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz kapsamında önem arz eden konuları da değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Portekiz'in Türkiye için önemli ticaret ortaklarından biri olduğuna işaret eden Bolat, karşılıklı güvene dayalı güçlü ekonomik ilişkileri ve köklü kültürel bağları daha da ileriye taşıma bakımından, "JETCO Toplantısı" ile Türk ve Portekizli iş insanlarını bir araya getirecek "Yuvarlak Masa" toplantılarının, önemli katkı sağlaması noktasında mutabık kalındığını vurguladı.

Bolat, Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Haldun Koç ile de görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Bolat, paylaşımında Türkiye'nin, ticari diplomasi vizyonu doğrultusunda, gerçekleştirecekleri temasların, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğini daha da güçlendirmesini dilediğini kaydetti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayhan Bora Kaplan: Dijital materyallere ulaşmadan savunma yapmayacağım Ayhan Bora Kaplan: Dijital materyallere ulaşmadan savunma yapmayacağım
229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası Son sözü bu oldu 229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası! Son sözü bu oldu
Manisa FK’den play-off yolunda kritik galibiyet Manisa FK'den play-off yolunda kritik galibiyet
Uğurcan Çakır’dan Galatasaray taraftarına üçlü Uğurcan Çakır'dan Galatasaray taraftarına üçlü
“İran bu gece yok olacak“ diyen Trump’tan yeni açıklama "İran bu gece yok olacak" diyen Trump'tan yeni açıklama
İmamoğlu’nu gözden mi çıkardı Özel’den parti grubuna damga vuran rest İmamoğlu'nu gözden mi çıkardı? Özel'den parti grubuna damga vuran rest

16:08
Acun Ilıcalı son kararını verdi 9 milyon euroya satıyor
Acun Ilıcalı son kararını verdi! 9 milyon euroya satıyor
16:04
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
15:57
Konsolosluktaki çatışmayı telefonla kaydederken alaycı ifadeler kullandılar 8 kişi gözaltında
Konsolosluktaki çatışmayı telefonla kaydederken alaycı ifadeler kullandılar! 8 kişi gözaltında
14:54
Terörsüz Türkiye yasasında son durum Erdoğan ile istişare edildi, net taslak haftaya
Terörsüz Türkiye yasasında son durum! Erdoğan ile istişare edildi, net taslak haftaya
14:53
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu 10 dakikada tam 100 saldırı
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! 10 dakikada tam 100 saldırı
14:38
Trump: İran’a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
Trump: İran'a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
