Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ\'ye ait taşınmazın satışına onay verildi

Ekonomi

Özelleştirme kapsamında yer alan, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı Bursa'daki taşınmazın satışına onay verilmesi kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, özelleştirme kapsam ve programında yer alan, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı, Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan 8 bin 556 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ile üzerindeki yapıların, özelleştirme ihalesinde 58 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Coşkun Örs Yemek, Gıda, Hayvancılık, Turizm ve Otelcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne satışı onaylandı.