Türkiye Sermaye Piyasaları Konferansı Londra'da

Türk şirketlerin temsilcileri, Londra'da "Türkiye Sermaye Piyasaları" konferansına katılıyor.
???????Citi tarafından organize edilen konferans, basına kapalı gerçekleştiriliyor.
Türkiye'den bankacılık, yenilenebilir enerji, elektrik, hava yolu ve telekomünikasyon sektörlerinden farklı şirketlerin temsilcileri konferansa katılım gösteriyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ın konuşma yapacağı konferans kapsamında, şirketlerin kendi aralarında da toplantıları gün boyunca sürecek.
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