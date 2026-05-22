TSB Başkanı: Sigorta penetrasyonu yüzde 5'e çıkarılmalı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Ahmet Yaşar, sektörün penetrasyon oranının son yılların zirvesinde olduğunu belirterek, "2025'te yüzde 2,68'e kadar getirdik ama bu yeterli bir rakam değil. Yüzde 5'lik sigorta penetrasyon oranına erişiyor olmamız lazım." dedi.

Yaşar, İstanbul Finans Merkezi'nin katkısıyla hazırlanan Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak soruları yanıtladı.

Sigorta penetrasyonunun artırılması gerektiğini ifade eden Yaşar, sadece sigorta dikkate alındığında penetrasyon oranının yüzde 1,9 civarında olduğunu dile getirdi.

Yaşar, dünyada sigorta penetrasyon hesabı yapılırken emeklilik fonlarının da dahil edildiğini belirterek, "Son yılların zirvesindeyiz. 2025'te yüzde 2,68'e kadar getirdik ama bu yeterli bir rakam değil. 2030 yılı hedefimiz, 50 milyar dolarlık prim hacmine ve belirlediğimiz yüzde 4,7 penetrasyona ulaşmak ama yuvarlayınca yüzde 5 demekte fayda var. Yüzde 5'lik bir sigorta penetrasyon oranına erişiyor olmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yılın verilerinin öz sermaye yeterliliğinin büyümesi ve güçlenmesiyle, afetlere, risklere karşı sektörün direncinin dayanıklılığının artmasının önemini vurgulayan Yaşar, sektörün öz sermaye yeterlik rasyosunun yüzde 174 olduğunu hatırlattı ve geçmiş yıllara göre bunun iyi olduğunu belirtti.

Yaşar, sektörün finansal dayanıklılığının artması konusunda Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) attığı adımların önemli olduğunu dile getirerek, "68 üye sigorta şirketimiz var. Bunların 45 tanesi hayat dışı branşlarda, 19'u hayat emeklilik branşlarında ve 4 tanesi reasürans alanında faaliyet gösteren şirketler. Gerçekten bu şirketlerimiz, finansal yeterliliği son derece yüksek, öz sermaye yeterlilik rasyoları son derece güçlü olan şirketler." ifadelerini kullandı.

Bu yılın ilk çeyreğinde öz sermaye yeterlilik rasyosunun yüzde 169 olduğunu söyleyen Yaşar, bu oranın iyi olduğunu ve rakamların sektörün dayanıklılığını vurguladığını dile getirdi.

"Fiyat disiplininin öne çıkacağı döneme girmemiz söz konusu"

TSB Başkanı Yaşar, ilk çeyrek sonuçlarına göre sektörü değerlendirerek, "Fiyat disiplininin öne çıkacağı, risk bazlı tarife yaklaşımının ve biraz da maliyet yönetiminin önceliklendirilmesi gereken bir döneme girmemiz söz konusu." dedi.

ABD/İsrail-İran savaşı ve Türkiye'ye yakın bölgedeki gerginliklerin oluşturacağı enflasyonist baskıların, cari açığa olumsuz etkilerinin ve tedarik süreçlerindeki sorunların bir süre sonra sektör için maliyet baskısı oluşturabileceğini ifade eden Yaşar, özellikle petrol türevli ve yedek parça gibi ürünlerde yaşanacak sorunların bu baskıyı artırabileceğine dikkati çekti.

Yaşar, yaşanan gelişmelerin sektörü teknik ve mali disiplinli sürece yönelteceğini dile getirdi.

"İlk çeyrek itibarıyla sağlık sigortaları, en yüksek paya sahip branş konumunda"

Yaşar, Türkiye'de sigorta branşlarının hayat ve hayat dışı olarak ayrıldığını belirterek, hayat dışı branşta bugüne kadar en büyük payı ağırlıklı olarak trafik ve kasko sigortalarının aldığını ancak yılın ilk çeyreği itibarıyla sağlık sigortalarının, sektör içinde en yüksek paya sahip branş konumuna yükseldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2026-2035 dönemini "Aile ve Nüfus 10 Yılı" olarak belirlediğine yönelik açıklamalara sektör olarak destek verdiklerini ifade eden Yaşar, şunları kaydetti:

"Bir yandan doğurganlık oranımız azalıyor, bir yandan nüfusumuz çok şükür ki daha fazla yaşamaya başlıyor. Nüfusumuz bu manada yaş alıyor, yaşlanıyor. Sağlığa olan ihtiyacımız, sağlık giderlerindeki artış, yaşlı bakımı konuları, tasarruf ihtiyaçlarımız gibi konularda bir artış söz konusu. Buna yönelik çalışmalarımızı da ilgili yerlere ilettik. Bahsedilen süreçte, içerisinde kırsala dönmeyle ilgili aksiyon planları da var. Aslında bu süreçlerin tamamını konuştuğumuz zaman sigorta sektörünün çözüm üretebileceği alanlar var. Yaşlı bakım alanında, artan tasarruf ihtiyaçları konusunda, ömür boyu yenileme de var, tarım alanındaki risklerin bertaraf edilmesi konusu var. Kırsala dönüşü sağladığımızda geri dönen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamada tarım sigortalarının rolü konusunda bütün bu çalışmalarımızı hem önerilerimizi hem aksiyon planlarımızı hazırlayarak hem Cumhurbaşkanlığına hem de SEDDK'ye sunduk."

"Vatandaşlarımızın ceplerinden yaptıkları sağlık harcamaları yüzde 15'ler seviyesinde"

Yaşar, sağlık harcamalarında SGK'nin payının yüzde 80'in üzerinde olduğunu belirterek, "Türk sigorta sektöründe bugün vatandaşlarımızın yüzde 10'u hem özel sağlık sigortasına hem tamamlayıcı sağlık sigortasına sahip olmalarına rağmen yüzde 2,5 olan rakamı geçen yıl itibarıyla yüzde 2,8'lere getirebildik. Toplam sağlık harcamaları içerisinde özel sigorta şirketleri olarak yüzde 2,8 veya yüzde 3'ünü karşılayabiliyoruz. Oysa ki vatandaşlarımızın ceplerinden yaptıkları sağlık harcamaları yüzde 15'ler seviyesinde." diye konuştu.

Kişi başına ortalama sağlık harcamalarının 2025 sonu itibarıyla 17 bin lira seviyesinde bulunduğunu dile getiren Yaşar, bu rakamın ortalama tamamlayıcı sağlık sigortası priminin üzerinde olduğunu ifade etti.

Yaşar, tamamlayıcı sağlık sigortalı sayısının tek başına artırılmasının yeterli olmadığını vurgulayarak, "Özel hastanelerimizin kapasitesinin de artması gerekiyor ya da üniversite hastanelerimizin tamamlayıcı sağlık sigortaları sürecine dahil edilmesi gerekiyor. Sağlık sigortası sattığımızda vatandaş oradan da o hizmeti alabilsin." diye konuştu.

