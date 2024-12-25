Türkiye Sigorta'dan %76 Büyüme Başarısı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Sigorta'dan %76 Büyüme Başarısı

Türkiye Sigorta, 2024'ün ilk 11 ayında 89,3 milyar lira brüt prim üretimi ile %76 büyüme sağladı.

25.12.2024 16:49
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Türkiye Sigorta, 2024'ün ilk 11 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 76'lık bir büyüme göstererek toplamda 89,3 milyar lira brüt prim üretimiyle yeni bir başarıya imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta 1 Ocak-30 Kasım döneminde toplam prim üretimini bir geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76 artırarak 89,3 milyar liraya ulaştırdı.

Türkiye Sigorta 2024 yılı ilk 11 ayında, genel zararlarda 23,7 milyar lira brüt prim üretimi ile yüzde 97'lik bir artış sağlarken, kara araçları sorumluluk (trafik sigortası) branşında 12,8 milyar lira prim üretimi ile yüzde 9'luk yükseliş yakaladı.

Kara araçlarında 10,2 milyar lira brüt primle yüzde 43 büyüme elde edilirken, genel sorumlulukta 2,1 milyar lira üretimle yüzde 111'lik bir artış kaydedildi. Ayrıca nakliyatta yüzde 166'lık, finansal kayıplarda yüzde 233'lük, kredi sigortasında ise yüzde 74'lük artış kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, Türkiye Sigorta'nın tüm branşlarda istikrarlı bir büyüme gösterdiğini ve yenilikçi hizmetleriyle Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam ettiğini belirtti.

Çakmak, gösterdikleri performansın, şirketin müşteri odaklı yaklaşımı, yenilikçi bakış açısı ve etkin risk yönetimi stratejilerinin bir yansıması olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu yıl da tüm branşlarda dengeli büyümemizi sürdürdük. Yangın ve doğal afetler branşında prim üretimimiz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 107 artışla 23,5 milyar lira seviyesine ulaştı. Hastalık/sağlık branşında 2023'e göre yüzde 187'lik bir büyüme kaydederek 7,7 milyar lira üretim sağlarken, mühendislik branşında yüzde 179'luk bir yükselişle prim üretimimizi 6,3 milyar lira olarak gerçekleştirdik. Bu büyüme oranları, Türkiye Sigorta'nın gelecekteki hedeflerine ulaşma yolundaki kararlılığını ve gücünü göstermektedir. Sektör liderliğimizi koruyarak milli ekonomimize katkı sağlamaya ve müşterilerimize değer katmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Sigorta, Türkiye, Ekonomi, Finans, trafik, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Sigorta'dan %76 Büyüme Başarısı - Son Dakika

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