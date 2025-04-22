Türkiye Sigorta ve Hayat Emeklilik'ten Yüksek Kar - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Sigorta ve Hayat Emeklilik'ten Yüksek Kar

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, 2025'in ilk çeyreğinde toplamda 8 milyar lira net kar elde etti.

22.04.2025 11:11
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Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, 2025'in ilk çeyreğinde 8 milyar liradan fazla net kar elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artışla 4 milyar 523 milyon lira, Türkiye Hayat Emeklilik de söz konusu dönemde yüzde 39 artışla 3 milyar 508 milyon lira net kara ulaştı.

Türkiye Sigorta, bu dönemde yüzde 47 büyüme kaydederek 41 milyar 402 milyon lirayı aşan toplam brüt prim üretimi gerçekleştirdi.

Türkiye Hayat Emeklilik de hayat branşında yüzde 134 büyümeyle 6 milyar 872 milyon lira prim üretimi gerçekleştirirken, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Otomatik Katılım Sistemi (OKS) fon büyüklüğü yüzde 63 artışla 314,1 milyar liraya çıktı.

Sağlık sigortasında yüksek büyüme kaydedildi

Bireysel sigorta branşlarında özellikle sağlık sigortasında öne çıkan Türkiye Sigorta, söz konusu branşta yüzde 149 büyümeyle 6 milyar 603 milyon lira prim üretimi gerçekleştirdi.

Tarım ve yangın branşlarında da sırasıyla yüzde 61 ve yüzde 41 büyüme ile 10 milyar 653 milyon lira ve 10 milyar 259 milyon liralık prim üretimi elde edildi.

Türkiye Hayat Emeklilik'in poliçe sayısı 3,3 milyona ulaştı. Şirket, öz kaynak karlılığını yüzde 79 seviyesine çıkararak yüksek karlılık performansını sürdürdü.

Şirketler temettü dağıtımı ve sermaye artırımı yapacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, 2025'in ilk çeyreğinde bileşik rasyonun yüzde 99 seviyesinde gerçekleştiğini ve şirketin öz kaynak karlılığının yüzde 59 olduğunu kaydetti.

Çakmak, düzenli prim üretimi artışına dikkati çekerek, yaklaşık 2,5 milyar doların üzerindeki piyasa değeriyle halka açık güçlü şirket konumunu koruduklarını ifade etti.

Şirketlerin güçlü finansal performansına vurgu yapan Çakmak, şunları kaydetti:

"Şirketlerimizin güçlü finansal duruşu sektörümüz ve ülke ekonomisi için güven unsuru olmaya devam ediyor. Türkiye Sigorta olarak nakit brüt 2 milyar lira temettü dağıtımı yapacağız. Yüzde 100 bedelsiz sermaye artışı ile sermayemizi 5 milyar liradan 10 milyar liraya yükseltiyoruz. Sürdürülebilir büyüme vizyonumuz doğrultusunda, hissedarlarımıza ve tüm paydaşlarımıza değer katmaya devam edeceğiz. Türkiye Hayat Emeklilik'te ise 2,5 milyar liralık temettü dağıtımı gerçekleştireceğiz. Buradaki sermayemizi ise 755 milyon liradan 5 milyar liraya yükseltiyoruz."

"Acente, broker ve direkt satış kanallarımızdaki etkinliğimizi artıracağız"

Çakmak, kasko ve sağlık gibi bireysel branşlarda sigortayı erişilebilir kılmanın ana odakları arasında olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Banka satış kanalındaki gücümüzün yanı sıra acente, broker ve direkt satış kanallarımızdaki etkinliğimizi daha da artıracağız. Mevcut reasürans kapasitemizi yükselterek risk yönetimini optimize etmeyi, ülkemizdeki sigorta penetrasyonunu destekleyerek sigortaya olan güveni sağlamlaştırmayı hedefliyoruz. Stratejik öneme sahip milli projelere desteğimizi sürdürerek ülkemizi ileri taşıyabilecek adımlar atmaya devam edeceğiz."

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Kaynak: AA

Ekonomi, Temettü, Sigorta, Türkiye, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Sigorta ve Hayat Emeklilik'ten Yüksek Kar - Son Dakika

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