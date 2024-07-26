Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, 2024'ün ilk yarısında 11,2 milyar lira net kar elde etti - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, 2024'ün ilk yarısında 11,2 milyar lira net kar elde etti

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, 2024'ün ilk yarısında toplam 11,2 milyar lira net kar elde etti. Türkiye Sigorta, piyasa beklentisi üzerinde karlılık açıklarken Türkiye Hayat Emeklilik ise karını yaklaşık 3 katına çıkardı. Türkiye Sigorta'nın özsermaye karlılığı yüzde 72, Türkiye Hayat Emeklilik'in ise yüzde 75 seviyesinde gerçekleşti. Şirketler, finansal başarılarını etkin saha yönetimi ve başarılı kurumsal performansa bağladı.

26.07.2024 10:27
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Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, 2024'ün ilk yarısında toplam 11,2 milyar lira net kar elde etti.

Şirketlerden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, 2024'ün ilk yarısına ait finansal sonuçlarını duyurdu.

Türkiye Sigorta, piyasa beklentisi üzerinde karlılık açıklayarak kuvvetli bilanço yapısını ilk yarı yılda sürdürdü. Bu dönemde şirket, önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 129'luk artışla 6 milyar 569 milyon lira net kar açıkladı. 4 milyar 653 milyon lira net kar elde eden Türkiye Hayat Emeklilik ise önceki yılın aynı dönemine göre karını yaklaşık 3 katına çıkarttı.

Yılın ilk yarısında teknik karını, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 106 artırarak 7 milyar 988 milyon liraya yükselten Türkiye Sigorta'nın özsermaye karlılığı ise yüzde 72 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Hayat Emeklilik ise yılın ilk yarısında teknik karını yüzde 20 artırarak 2 milyar 143 milyon liraya çıkarttı. Şirketin özsermaye karlılığı ise yüzde 75 seviyesinde oldu. Türkiye Sigorta, özsermayesini yüzde 36 büyümeyle 21 milyar liraya, Türkiye Hayat Emeklilik ise yüzde 22 büyümeyle 13 milyar 722 milyon liraya ulaştırdı.

"Finansal başarılarımıza bir yenisini ekledik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, 2024'ün ilk yarısında etkin saha yönetimi ve başarılı kurumsal performansla bilanço yapısını güçlendirdiklerini belirtti.

Çakmak, "Türkiye Sigorta olarak, müşterilerimize en iyi hizmeti sunma misyonumuzla 2024 yılının ilk 6 ayında finansal başarılarımıza bir yenisini ekledik. Stratejik hedeflerimize ulaşma yolunda attığımız adımların bir göstergesi olarak, her bir paydaşımızın katkısıyla yılın ilk yarısında 50,4 milyar lira prim ürettik. Bu finansal başarıda emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza, acentelerimize, banka kanallarımıza, brokerlerimize teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Sigorta'nın ihtiyaca uygun kurumsal ve bireysel ürünleriyle liderliğini koruduğunu ve güçlü finansal büyümesini yılın ilk yarısında sürdürdüğüne değinen Çakmak, şunları kaydetti:

"Türkiye Sigorta olarak ülkemize, dolayısıyla ekonomimize güveniyoruz. Ülkemizin stratejik varlıklarına verdiğimiz güvencelerle hem kurumsal hem de bireysel sigorta alanında büyümemizi sürdürüyoruz. Haziran ayında yeni bir rekora imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Sürdürülebilir karlılığı destekleyen büyüme performansımızı koruyarak yıl sonuna kadar hem bireysel hem de ticari müşterilere yönelik hizmet ağımızı genişleterek güçlenmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, 2024'ün ilk yarısında 11,2 milyar lira net kar elde etti - Son Dakika

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