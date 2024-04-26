Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, İlk Çeyrekte 6 Milyar TL Net Kar Elde Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, İlk Çeyrekte 6 Milyar TL Net Kar Elde Etti

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, İlk Çeyrekte 6 Milyar TL Net Kar Elde Etti

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, bu yılın ilk çeyreğinde toplam 6 milyar lira net kar elde etti. Türkiye Sigorta, geçen yılın aynı dönemine kıyasla net karını 6,5 kat artırarak yaklaşık 3,53 milyar kar elde etti. Türkiye Hayat Emeklilik ise çeyrek bazında rekor kırarak yaklaşık 2,44 milyar lira kar elde etti. Şirketler, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 108 artışla 31,1 milyar lira prim üretti. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, büyüme performansı ve güçlü rezerv yapısı ile sürdürülebilir karlılığı destekleyen büyüme performansı ile güçlü bilanço yapısını daha da ileri taşımak için çalışmalarını sürdürüyor.

26.04.2024 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, bu yılın ilk çeyreğinde toplam 6 milyar lira net kar elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta, ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla net karını 6,5 kat artırarak yaklaşık 3,53 milyar kar elde etti. Türkiye Hayat Emeklilik ise yaklaşık 2,44 milyar lira ile çeyrek bazında rekor kırdı.

Şirketler, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 108 artışla 31,1 milyar lira prim üretti.

Büyüme performansı ve bilançosunu güçlü rezerv yapısı ile kuvvetlendirmeye devam eden Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, sürdürülebilir karlılığı destekleyen büyüme performansı ile güçlü bilanço yapısını daha da ileri taşımayı planlıyor.

Kaynak: AA

Türkiye, Sigorta, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, İlk Çeyrekte 6 Milyar TL Net Kar Elde Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:13 Özel seçim sözünü tuttu Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum’a hediye ettiği motorla caddede turladı Özel seçim sözünü tuttu! Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'a hediye ettiği motorla caddede turladı
12:50 Taksim bombacısı Ahlam Albashir için karar: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1794 yıl hapis cezası Taksim bombacısı Ahlam Albashir için karar: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1794 yıl hapis cezası
12:37 Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan tahliye edildi Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan tahliye edildi
12:22 Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek
12:07 Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek
12:56 Karaman’daki ’Dilan Polat’lı gösteriye Milli Eğitim’den soruşturma Karaman'daki 'Dilan Polat'lı gösteriye Milli Eğitim'den soruşturma
12:16 İspanya’da otomattan kahve içen genç kız kör oldu İspanya'da otomattan kahve içen genç kız kör oldu
11:53 Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı
11:20 Son maçta yaptığı hatayla saç baş yolduran Samet Akaydın Fenerbahçe’ye geri dönüyor Son maçta yaptığı hatayla saç baş yolduran Samet Akaydın Fenerbahçe'ye geri dönüyor
11:03 KKKA kabusu geri döndü Vaka sayılarında artış yaşanıyor KKKA kabusu geri döndü! Vaka sayılarında artış yaşanıyor
10:56 AK Parti, kendini yere atıp debelenen meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması başlattı AK Parti, kendini yere atıp debelenen meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 13:59:33. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, İlk Çeyrekte 6 Milyar TL Net Kar Elde Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement