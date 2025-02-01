Türkiye Tasarım Vakfı Avrupa'da Etkin Rol Oynuyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Tasarım Vakfı Avrupa'da Etkin Rol Oynuyor

Furkan Demirci, Türkiye'nin tasarımda hız ve inovatif gücüyle Avrupa'da önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

01.02.2025 17:17
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Türkiye Tasarım Vakfı Başkanı Furkan Demirci, Türkiye'nin tasarımda hız, inovatif güç ve esneklikle Avrupa'da rol oynadığını söyledi.

Demirci, AA muhabirine, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Tasarım Toplulukları Birliği (BEDA) Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Tasarım Vakfının 4 yıldır BEDA üyesi olduğunu anımsatan Demirci, geçen yıl ise BEDA Yönetim Kuruluna seçildiğini belirtti.

Demirci, BEDA'nın Avrupa'da tasarım alanında etkin sivil toplum örgütlerinin birleştiği bir üst konsey niteliği taşıdığını ve kıtanın çeşitli ülkelerinden 50'nin üzerinde kuruluşun birliğe üye olduğunu kaydetti.

"Avrupa'nın önündeki tasarıma yönelik projeler, politikalar, tasarımı ilgilendiren işler ve fikri altyapı BEDA kapsamında hazırlanıyor. Türkiye olarak, burada bir sandalyeye sahip olarak yön göstermenin bir parçası olduk." diyen Demirci, Avrupa Birliği hibe ve projelerinde de tasarımla alakalı yapılacak hamlelerin önünün açıldığını söyledi.

Demirci, AB Komisyonunun tasarım alanında BEDA'dan görüş aldığını ve yönetimin de AB yetkilileri ile temas kurduğunu belirterek, "BEDA'da hem Türkiye'deki tasarımı temsil ediyor hem de bu alanda çalışmalar yapıyoruz. Bunu Avrupa'daki partnerlerimize anlatma ve işbirliği yapma fırsatı yakalıyoruz." dedi.

Geçmişte iki Avrupa Birliği projesini BEDA'daki üyelerle beraber gerçekleştirdiklerini hatırlatan Demirci, "Biz bu alanda Türkiye'yi hem temsil etme ve uluslararası organizasyonlarda gücünü artırma gibi misyonları üstlenmiş durumdayız." diye konuştu.

Demirci, BEDA'da çeşitli Avrupa ülkelerinden grafik tasarım, endüstriyel tasarım gibi tasarım odaklı sektörlerde çok köklü kurumların yer aldığını vurgulayarak, " Türkiye Tasarım Vakfı, eğitim, şehircilik ve mimari anlamda güçlü ve öne çıkıyor." ifadesini kullandı.

BEDA'nın Türkiye Tasarım Vakfının üyeliğinden istifade ettiğini belirten Demirci, "Hızımız, inovatif gücümüz ve esnekliğimiz ile Avrupa'da rol oynuyoruz. Türkiye olarak ise AB'nin öncelikli politikalarının nasıl geliştiğinden ve tecrübelerinden haberdar oluyoruz. Karşılıklı bir fayda ve istifade var." dedi.

Demirci, tasarımın aslında her işin temelinde olan problem çözmeyi, ilişki kurmayı ve işbirliği yapmayı önemseyen bir iş yapma biçimi olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye Tasarım Vakfı Avrupa'da Etkin Rol Oynuyor - Son Dakika

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