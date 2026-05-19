Erdoğan, Ukrayna ile ortak gümrük konseyi anlaşmasını onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı.
3 Şubat 2022'de Ankara'da imzalanan ekli Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Ukrayna Devlet Gümrük Servisi Arasında Ortak Gümrük Konseyi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı'nın onaylanması hakkındaki karar Resmi Gazete'de yer aldı.
Bu anlaşma, iki ülke arasında ticareti kolaylaştırarak ekonomik büyümeyi teşvik etmeyi amaçlıyor.
