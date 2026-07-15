Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması Yürürlüğe Girdi - Son Dakika
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Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması Yürürlüğe Girdi

15.07.2026 14:48
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Dışişleri Bakanlığı, anlaşmanın ticari bağları güçlendireceğini duyurdu.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye ve Ukrayna arasında Serbest Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinin, ticari ve ekonomik bağları güçlendirerek, yatırım alanında iş birliği imkanlarını artıracağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna'yla 3 Şubat 2022 tarihinde imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın uygun bulunmasına dair kanun tasarısı Ukrayna Parlamentosu Genel Kurul oturumunda dün kabul edilmiştir. Ülkemizce onay süreci daha önce tamamlanmış olan anlaşmanın yürürlüğe girişi, Ukrayna'yla 2011 yılında tesis ettiğimiz stratejik ortaklığımızda önemli bir dönüm noktası teşkil edecek olup, ticari ve ekonomik bağlarımızı daha da güçlendirecek ve yatırım alanında iş birliği imkanlarını artıracaktır. Bu gelişme, savaşın yol açtığı zorlu koşullara rağmen Ukrayna'yla ikili ilişkilerimizin her alanda gelişmeye devam ettiğinin en somut göstergelerinden biridir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Türkiye, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması Yürürlüğe Girdi - Son Dakika

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