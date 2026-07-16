Türkiye ve Kanada'dan Nükleer Enerji İşbirliği - Son Dakika
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Türkiye ve Kanada'dan Nükleer Enerji İşbirliği

16.07.2026 16:54
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Nuclean ve Portland Holdings, Türkiye'nin nükleer enerji ekosistemini güçlendirmek için anlaşma imzaladı.

Türk nükleer teknoloji şirketi Nuclean ile Kanada merkezli yatırım şirketi Portland Holdings Investco Limited (Portland Holdings), Nükleer Sanayi Derneğinin katkısıyla, Türkiye'nin nükleer enerji ekosistemini desteklemek amacıyla iyi niyet anlaşması imzaladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, yeni nesil nükleer teknolojiler ve Küçük Modüler Reaktörler (SMR) odağındaki iyi niyet anlaşması, Türkiye'nin nükleer enerji ekosistemini güçlendirecek uzun vadeli işbirlikleri için stratejik çerçeve oluşturuyor.

İmza törenine Nükleer Sanayi Derneği Başkanı Alikaan Çiftçi, Portland Holdings Investco Limited Operasyonlardan Sorumlu Başkanı Rogerio Tippe katıldı.

Kanada'nın gelişmiş nükleer ekosistemi ile Türkiye'nin büyüyen nükleer enerji vizyonunu bir araya getiren işbirliği, insan kaynağının geliştirilmesi ve eğitim, teknoloji alanında işbirliği ve farkındalığın artırılması, sanayi katılımı, yerel tedarik zincirinin geliştirilmesi ile gerekli onaylar ve ileride imzalanacak anlaşmalara bağlı olmak kaydıyla potansiyel yatırım ve finansman fırsatlarına yönelik diyaloğu kapsayacak.

Kanada'nın nükleer ekosistemi Türk sanayisine açılacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nuclean Yönetim Kurulu Üyesi Koray Tuncer anlaşmanın Türkiye ile Kanada arasında nükleer enerji alanında yeni iş birliklerinin önünü açacağını belirterek, "Portland Holdings temiz enerji, ileri teknolojiler ve uzun vadeli büyüme potansiyeline sahip sektörlerde faaliyet gösteren Kanadalı özel bir yatırım ve iş grubu. Bu işbirliği sayesinde Türk sanayicileri; Kanada'nın gelişmiş nükleer ekosisteminde yer alan sanayi kuruluşları, üniversiteler, ulusal laboratuvarlar, kamu hizmeti şirketleri, mühendislik firmaları ve nükleer değer zincirindeki diğer paydaşlarına erişim sağlayabilecek." ifadelerini kullandı.

Tuncer, Portland Holdings'in ileri nükleer sektörün gelişimine katkı sağlayacak ticari deneyimini, uluslararası ilişkilerini ve stratejik bakış açısını bu işbirliğine taşıyacağını vurgulayarak, "Nuclean olarak Portland Holdings ile birlikte bu yetkinlikleri, Türkiye'de SMR ve ileri nükleer teknolojilere yönelik fırsatlara ilişkin somut işbirliği alanlarını değerlendirmek ve ülkenin nükleer enerji ekosisteminin sürdürülebilir büyümesini desteklemek üzere çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İnsan kaynağı, teknoloji ve sermaye alanlarında ortak çalışma

Portland Holdings Yönetim Kurulu Başkanı Michael Lee-Chin de dünya genelinde ülkelerin, enerji güvenliğini, sanayi rekabetçiliğini ve uzun vadeli ekonomik dayanıklılığını güçlendirecek uzman insan kaynağına ve güvenilir, düşük karbonlu enerji çözümlerine erişim arayışında olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, nükleer enerjinin uzun vadeli enerji güvenliği ve sanayi stratejisinin temel unsurlarından biri olacağını açıkça ortaya koydu. Portland Holdings olarak, Nuclean ve NIATR'ın desteğiyle Türkiye'nin bu hedefini desteklemekten memnuniyet duyuyoruz. Eğitim olanakları, küresel işbirlikleri ve gelişmekte olan nükleer teknolojilere ilişkin bilgi birikimiyle Türkiye'nin nükleer ekosistemini güçlendirmeye katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu işbirliğini güvenilir iş ortaklarını, uluslararası uzmanlığı ve nükleer inovasyonu bir araya getirerek Türkiye'nin nükleer enerji ekosisteminin gelişimine katkı sunacak önemli bir fırsat olarak görüyoruz."

Nükleer Sanayi Derneği Başkanı Alikaan Çiftçi de Nuclean ile Kanada merkezli Portland Holdings'in, güçlü bir nükleer sektörün gelişimi açısından kritik öneme sahip insan kaynağı, eğitim, teknolojiye erişim, sanayi katılımı ve sermaye oluşumu gibi alanlarda tamamlayıcı yetkinliklerini bir araya getireceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Portland Holdings, Kanada'nın nükleer ekosistemine erişim ve uluslararası uzmanlığını sunarken, Nuclean, çoklu teknoloji sağlayıcısını bir araya getiren yerel SMR ve ileri nükleer teknoloji platformlu yapısıyla katkı sağlayacak. Nükleer Sanayi Derneği olarak biz de bu işbirliğine sektörel düzeyde destek ve stratejik altyapı sunacağız. Bu işbirliğiyle Türkiye'nin yeni nesil nükleer enerji alanında önemli bir aktör olma hedefini destekleyecek somut işbirliği kanalları oluşturmayı amaçlıyoruz." ???????

Kaynak: AA

Teknoloji, Portland, Türkiye, Ekonomi, Kanada, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye ve Kanada'dan Nükleer Enerji İşbirliği - Son Dakika

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